Wenn der Fußballclub Mönchweiler in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, dann ist das für Mitglieder und Freunde des Vereins auch Anlass, auf die lange Vereinsgeschichte zurück zu blicken. Diese berichtet von vielen Höhen und Tiefen. Vorsitzender Mathias Storz ist sich dennoch sicher: "Die Gründer des Vereins würden heute mit viel Stolz auf dessen Entwicklung schauen. Die Herausforderungen wurden meist mit großem Zusammenhalt und viel ehrenamtlichem Engagement gemeistert und gemeinsam wurden auch viele schöne Momente genossen."

Das Jubiläum

Das Jubiläum des Fußballclubs Mönchweiler feiert der Verein zunächst am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Alemannenhalle mit einem Festbankett. Vom 21. bis 23. Juni wird dann am Sportplatz gefeiert. Zum Auftakt findet am Freitag, 21. Juni, das Schwarzwaldpokal AH-Turnier statt. Am Samstag, 22. Juni, spielen die Aktivenmannschaften den Schwarzwaldpokal aus und am Sonntag findet der Schwarzwaldpokal der Jugendmannschaften statt. Für die Besucher gibt es am Samstag- und Sonntagabend zudem Livemusik und an allen drei Tagen läuft der Festbetrieb. (put)