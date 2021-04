Einmal mehr untermauert man in Unadingen den Gemeinschaftssinn, dieses Mal in Sachen Corona-Schnelltests. Seit vergangem Montag laufen jeden Montag und Donnerstag die Corona-Schnelltests in der Bürgerhalle, die kurzerhand zu einem Testzentrum umfunktioniert wurde. Der Erfolg ist groß, wie sich Ortsvorsteherin Kathrin Kramer freut. Am ersten Tag nutzten bereits 33 Personen diese Möglichkeit.

Andreas Sättele ergreift die Initiative

Die Idee, in Unadingen zu testen, kam vom 37-jährigen dreifachen Familienvater Andreas Sättele. Der Pflegedienstleiter der Pflegeinrichtung „In der Brunnenwiesen“ in Stühlingen unterzieht sich wie seine Kollegen nicht nur selbst regelmäßig diesen Tests, sondern führt diese auch selbst in der Einrichtung durch.

Mit der Idee, in seinem Heimatort die Bürger zu testen, stieß er beim Ortschaftsrat auf offene Ohren. Auch seine Chefin Martina Porten-Dengg gab grünes Licht und stellte dazu ihrem engagierten Pflegedienstleiter noch entsprechende Arbeitszeit zur Verfügung.

Mit der Testung in Unadingen kommt man den Bürgern und den in Unadingen arbeitenden Menschen entgegen, ihnen ist der nasale Poc-Antigen-Test vorbehalten. Dieser Test ist beim Robert-Koch-Institut gelistet. Von der Initiative profitieren auch die Erzieherinnen, die jetzt nicht mehr nach Löffingen fahren müssen, sondern einfach gegenüber in die Bürgerhalle gehen. Andras Sättele besucht auch nicht-mobile Unadinger zu Hause.

Wichtig sei, dass jeder Bürger einmal pro Woche getestet wird: „Testen ist ein essentieller Bestandteil der Pandemie-Bekämpfung“, sagt Sättele. „Mit der Testung übernehme ich auch Verantwortung“, erklärt Jürgen Dinger. „Wir sind sehr glücklich und dankbar mit der Pflegeinrichtung einen Kooperationspartner gefunden zu haben“, freut sich die Ortsvorsteherin Kathrin Kramer.

Getestet wird montags und donnerstags, 6.45 bis 7.45 Uhr und 17.15 bis 18.15 Uhr. Hausbesuche sind bei Kathrin Kramer anzumelden, (07707) 988172. Nach Absprache sind auch Testungen in Firmen möglich