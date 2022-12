Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht an der B 31 zwischen Titisee-Neustadt und Kirchzarten ist etwas Besonderes. Wer ihn noch schnell erleben möchte, hat nur noch am kommenden Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, die Möglichkeit.

Doch was kostet dieses Ausflugsvergnügen? Um dafür einen Eindruck zu vermitteln, hilft eine Rechnung am Beispiel einer fiktiven, vierköpfigen Familie (beide Kinder unter 15 Jahre)? Vorab sei verraten: Wenn sich diese Familie je eine Mahlzeit mit heißem Getränk leistet und danach noch etwas Süßes, so wird die gemeinsame Rechnung bei rund 70 Euro liegen.

Tickets und Shuttlebus

Einfach hinfahren und den Weihnachtsmarkt besuchen: Das geht nicht. Nur mit Online-Vorverkaufs-Tickets mit festgelegten Zeitfenstern öffnet sich die Pforte.

Die vierköpfige Familie entscheidet sich für eine Anreise per Bahn und Shuttlebus (die Busse fahren von den Bahnhöfen Hinterzarten und Himmelreich sowie vom Kurhaus-Parkplatz Titisee – allerdings ohne Sitzplatz-Garantie).

Die Spezialitäten aus dem Smoker-Grill von der Metzgerei Fritz kommen gut an. Alle Hände voll zu tun hat Thorsten Schado. | Bild: Gerold Bächle

Wenn die Familie die hellen Stunden bucht (also Ankunft bis 16 Uhr), kostet das Ticket inklusive Shuttlebus für die Erwachsenen je 5 Euro. Die beiden Kinder bezahlen je zwei Euro (Kindertickets ab 6 bis einschließlich 15 Jahre). Die Fahrten mit Eintritt würde also von Hinterzarten, Titisee oder Himmelreich unsere Familie 14 Euro kosten.

Preisbeispiele fürs Essen

Da unsere fiktive Familie vieles vom großen kulinarischen Angebot ausprobieren möchte, startet die Mutter beim Lions- und Rotary-Club mit einer hausgemachten Gulaschsuppe. Die Portion kostet 5 Euro. Der Vater probiert die Spezialität Pulled Beef aus dem Smoker-Grill für 8,50 Euro und die Kinder entscheiden sich für eine Currywust (5 Euro) und eine Portion Schupfnudeln (7 Euro). Bislang hat die Familie fürs Essen 25,50 Euro ausgegeben.

Das kosten verschiedene Getränke

Auf dem Markt riecht es von allen Enden und Ecken sehr lecker. Dafür sorgen auch die heißen Getränke mit weihnachtlichen Gewürzen. Also gibt es für die Kinder zum Essen einen Apfelpunsch (3 Euro) und einen Kinderpunsch (4 Euro).

Das von Chefin Carmen Rudolf (links) kreierte Heißgetränk Schwarzwaldmarie kostet je 6 Euro. Hier ist sie mit ihrer Freundin Nicole Hagenreiter bei der Arbeit. | Bild: Gerold Bächle

Die beiden Erwachsenen gönnen sich je eine alkoholische Schwarzwaldmarie, die von Carmen Rudolf selbst kreierte „Schwarzwälder Kirschtorte mit wenig Kalorien“ zum Trinken, erklärt die Expertin aus Freiburg. Für je 6 Euro gibt es diesen alkoholischen Gaumengenuss – so wie fast alle alkoholischen Heißgetränke auf dem Markt. Das wären dann 19 Euro für die Getränke.

Luey Schmidt und Lea Zöllner vom Hofgut Sternen beim Verkauf von Kinderglühwein. | Bild: Gerold Bächle

Was Süßes zum Naschen

Bevor es wieder nach Hause geht, kommt noch die Lust auf etwas Süßes. Da lachen das Schoko-Obst, ein Crêpe und gebrannte Mandeln. Dafür müssen nochmal insgesamt 12,50 Euro aus dem Geldbeutel gezückt werden.

Wenn die Familie am Abend schließlich wieder auf dem Heimweg ist, wird der Ausflug auf den Markt sie 71 Euro gekostet haben. Infos und Tickets gibt es hier im Internet.