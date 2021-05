Die drei G – geimpft, genesen, getestet – sind aktuell wichtig für das öffentliche Leben der Bürger. Viele Lockerungen der Corona-Regeln gelten nur für diejenigen, die eine Bestätigung für eine vollständige Impfung (gilt erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung), die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung oder für einen aktuellen negativen Test vorlegen können.

Testzentrum über der Apotheke

Corona-Tests sind im Baarstädtchen Löffingen nicht nur unter der Woche, sondern auch an den Samstagen möglich. Apotheker und Mediziner Frank Siefert hat in der Scheffelapotheke (Seiteneingang, 2. Obergeschoss) ein Testzentrum eingerichtet und bietet dort kostenlose Sars-CoV-2-Antigentests an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Siefert will den Löffingern mit den Tests an Samstagen auch Wochenend-Besuche bei den Großeltern und der übrigen Familie sowie Restaurant- oder Café-Besuche ermöglichen. Zurzeit werden die negativen Corona-Tests vielerorts nur anerkannt, wenn sie nicht älter als 24 Stunden sind.

Zwei Ärzte und vier Fachkräfte

Das Testzentrum, welches von zwei pensionierten Ärzten unter Mithilfe von vier medizinischen Fachkräften geleitet wird, ist jeden Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Getestet wird hier außerdem montags und freitags von 8.30 bis 11 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Löffingen Zu groß ist das Infektionsrisiko: Die Löffinger Kulturnacht fällt aus Das könnte Sie auch interessieren

Wie Frank Siefert auf Anfrage mitteilt, sind pro Tag 250 Tests möglich. Diese sind für die allgemeine Öffentlichkeit gedacht, jedoch nicht für sehr große Firmen und die Besucherströme des Besucherparks Tatzmania. Diese organisierten ihre Corona-Tests selbst, erklärt der Apotheker.

Kostenlose Tests auch in Unadingen

Auch in der Bürgerhalle in Unadingen werden kostenlose Corona-Schnelltests ohne Anmeldung angeboten. Getestet wird dort jeden Montag und Donnerstag von 6 bis 7.45 Uhr, sowie am Donnerstagnachmittag von 17.15 bis 18.15 Uhr. Die Besucher des Altenpflegeheims St. Martin können sich direkt vor Ort testen lassen. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.st-martin-loeffingen.de