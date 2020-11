Die Corona-Pandemie setzt insbesondere der Gastronomie schwer zu. Wirtshäuser müssen derzeit geschlossen bleiben. Von daher sind die Voraussetzungen für Carola Kaltenbrunn und Janine Duschl keine günstigen, um den Landgasthof Alpenblick in Göschweiler zum 1. November zu übernehmen.

Innen und außen generalsaniert präsentierte sich die Traditionsgaststätte Alpenblick in Göschweiler vor drei Jahren. | Bild: Gerold Bächle

Schwierige Nachfolgesuche

Der Sekt war schon kalt gestellt, doch dann vereitelte der Teil-Lockdown das Vorhaben. Eine Nachfolge zu finden, so erklären Sabine und Georg Willmann, sei gerade in der heutigen Zeit ohnehin nicht einfach. Die Gründe seien vielschichtig. Der Gast sei heute anspruchsvoller, außerdem fehle der Nachwuchs, da die Arbeitszeiten vielen Jugendlichen nicht zusagen, sagt Georg Willmann. Wer sich dann für die Gastronomie entscheide und den Sprung in die Selbständigkeit wage, der gehe auch immer ein finanzielles Risiko ein. Diese haben Sabine und Georg Willmann mit einem eigenen Modell gemindert. So werden Carola Kaltenbrunn und Janine Duschl ein Jahr als Angestellte geführt und erst danach soll die Entscheidung einer Pachtübernahme fallen.

Einst drei Gasthäuser Das Überleben der Gasthäuser in der Region hat sich zu einem echten Problem entwickelt. Mit der Schließung der Traditionshäuser geht auch ein Stück Kulturgeschichte verloren. In Göschweiler gab es in früheren Zeiten gleich drei Gasthäuser: Hirschen, Kranz und Alpenblick. Während der Hirschen vor allem noch Kulturschätze und die Emil-Baader-Stube vorweisen konnte, war die Wirtin des Kranzes die „Mutter“ vieler Vereine. So war hier das Vereinslokal des SV, der Landfrauen und auch der Stammtisch Rüssel wurde hier gegründet. Übrig blieb der Alpenblick.

40 Jahre Erfahrung

„Da wurde uns eine große Hürde genommen“, sagt die 57-jährige Köchin Carola Kaltenbrunn aus Unadingen. Sie hat 40 Jahre Gastronomieerfahrung, zum Beispiel im Tessin und am Wörthersee. Ohne diese Starthilfe hätten sie und ihre Kollegin, die 28-jährige Janine Duschl aus Unterkirnach, wohl den Sprung in die Selbständigkeit nicht gewagt. „Das Risiko wäre einfach zu groß gewesen“, sagt Kaltenbrunn, die derzeit vor der Meisterprüfung als Diätassistentin steht. „Für Göschweiler ist die Wiedereröffnung ein Glücksfall“, freut sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler.

Löffingen Göschweiler hat Hoffnung auf ein Tagescafé Das könnte Sie auch interessieren

Kaum mehr Gasthäuser

Gab es früher die Gasthäuser Kranz, Hirschen und Alpenblick, so sei nach deren Schließungen der Ort gastronomisches „Niemandsland“ geworden. „Gerade Göschweiler hat nicht nur eine tolle Vereinswelt, sondern ist auch das Tor zur Wutachschlucht und tangiert den Schluchtensteig“, sagt Werner Schonhardt. Er war es, der die zwei Frauen für den Alpenblick gewinnen konnte. „Dass diese beiden gut kochen können und einen tollen Service bieten, haben sie schon in der Rehaklinik Sonnhalde in Donaueschingen gezeigt“, erklärt Schonhardt.

Essen zur Mitnahme Zwar ist der Gasthof geschlossen, doch Kaltenbrunn und Duschl bieten immer samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 18 Uhr Gerichte zum Abholen an. Mehr dazu auf www.alpenblick-goeschweiler.de.

Ehepaar hat den Alpenblick wachgeküsst

Damit in Göschweiler einst überhaupt wieder eine Einkehrmöglichkeit entstand, dafür sorgten die Wahl-Göschweilemer Georg und Sabine Willmann. Sie nahmen viel Geld in die Hand, um aus dem leerstehenden Alpenblick eine urgemütliche wie auch moderne Atmosphäre im Gastraum und in den Zimmern zu schaffen. „Wir benötigen in Göschweiler ein Gasthaus nicht nur für die Wanderer sondern auch für die Einheimischen“, so Georg Willmann. 2017 eröffnete der Alpenblick wieder mit Pächtern, doch schon im Juni 2018 folgte Stefan Tornau-Schmidt ein neuer Pächter.