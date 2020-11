In der jüngsten Ortschaftsratssitzung hatte Göschweilers Ortsvorsteher Manfred Furtwängler eine vielversprechende Bauvoranfrage auf der Tagesordnung. In der Alpenblickstraße soll ein Neubau mit Atelier, Büro und Ferienhaus entstehen. Die dortige Scheune soll für ein Tagescafé genutzt werden. Mit einer Enthaltung gab der Ortschaftsrat grünes Licht für das Vorhaben, das nun am Donnerstag im Ausschuss für Technik und Umwelt der Stadt Löffingen erneut geprüft werden wird.

Kommt von hier und später vom Landratsamt das Einverständnis, so könnte der nach ökologischen Gesichtspunkten erbaute Neubau im Jahr 2021/22 fertiggestellt sein, so Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Die Räume können nach Fertigstellung besichtigt werden, zumal diese Anlage später erweitert werden soll.

Alpenblick steht in den Startlöchern

Der Bauherr hat bereits jetzt eine kollegiale Zusammenarbeit mit dem Landgasthof Alpenblick angekündigt, man sehe sich keineswegs als Konkurrenz, informierte Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Für Göschweiler, am Rande der Wutachschlucht, wären gleich zwei Einkehrmöglichkeiten mehr als ideal und hoffnungsvoll. Derzeit gibt es für die zahlreichen Wanderfreunde kein Lokal. Das Gasthaus Alpenblick steht aber bereits in den Startlöchern.

Über das erfolgreiche Ende der Erschließung des Funkenplatzes am 10. November berichtete Furtwängler ebenfalls. Hatte man Ende der 70er- Jahre noch mit einem Hotelkomplex am Funkenplatz gerechnet, so haben sich diese damals ehrgeizigen Pläne in Luft aufgelöst. Heute ist hier ein allgemeines Wohngebiet mit tollem Ausblick auf die Wutachschlucht ausgewiesen.

Anfragen für Konzert und Vortrag

Zuhörer Reinhold Hogg dankte der Gemeinde für die nun befestigte Straße zwischen Alpenblickstraße und Funkenplatz. Dieser Verbindungsweg werde oft und gerne von den Bürgern benutzt.

Gefragt als Vortrags- und Musikort ist die Rochuskirche. So hat Ortsvorsteher Furtwängler bereits eine Anfrage für ein Konzert und vom Baarverein für einen Vortrag zum Thema „Ambros Merk„, der sich während der Badischen Revolution für Demokratie und Grundrechte einsetzte.