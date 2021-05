Die Impfungen gegen das Coronavirus nehmen Fahrt auf. Löffingen habe sogar von anderen Gemeinden übrige Termine im gemeinsamen mobilen Impfzentrum in Titisee erhalten, sodass die große Nachfrage gedeckt werden könne, erklärt Hauptamtsleiterin Julia Selb. Bei ihr laufen die Fäden zusammen.

Ihr Resümee: „Die Löffinger sind über diese unkomplizierte Impfaktion sehr dankbar.“ Auf der Priorisierungsliste standen zunächst die über 80-Jährigen, jetzt sind die über 70-Jährigen an der Reihe. Rund 1000 Bürger hatte die Stadt angeschrieben, um ihnen die Impfmöglichkeit im Kurhaus in Titisee anzubieten.

Fahrten zum Impfzentrum

Doch nicht nur die Impftermine wurden von der Verwaltung organisiert und terminiert, sondern auch die notwendigen Fahrten zum Impfzentrum. Vor allem von den Hochbetagten wurde dieser Service gerne in Anspruch genommen.

So waren bei den jeweiligen Impfterminen sowohl das Bürgertaxi als auch das Rote Kreuz im Einsatz. Das Löffinger Rote Kreuz habe sich vor allem auf Rollstuhlfahrer spezialisiert, da der Ortsverein über ein geeignetes Fahrzeug verfüge, sagt Bereitschaftsleiter Markus Kech.

Geimpft wird mit Biontec

Bisher wurden um die 550 Löffinger im Kurhaus in Titisee geimpft. Start der Aktion war am 16. März. Insgesamt konnte das Baarstädtchen zwölf Impftage ergattern, dazu noch zehn Termine von anderen Hochschwarzwaldgemeinden, welche das Kontingent nicht ausschöpften. Pro Tag werden um die 40 Personen mit dem Impfstoff der Firma Biontec geimpft.

Da nun auch die Hausärzte impfen dürften, so Julia Selb, würden immer wieder Impftermine zurückgegeben. Diese werden nun mit Löffingern über 60 Jahre aufgefüllt. Wer sich also noch impfen lassen möchte, müsse sich sputen, denn eine Erstimpfung im Impfzentrum sei nur noch am 22., 29. und 31. Mai möglich. Dann ist dort erst einmal Schluss, und es geht mit den Zweitimpfungen weiter.

Anmeldungen nimmt das Rathaus Löffingen unter Telefon (0 76 54) 802-34 oder 802-30 entgegen.