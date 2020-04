Schon seit 2019 laufen die Vorbereitungen für das 100-jährige Jubiläum des Fußballclubs Löffingen (FCL). Das hätte kommenden Sommer mit einem großen Jubiläumswochenende gefeiert werden sollen.

Für Verlegung entschieden

In einer Videokonferenz entschieden sich nun der FCL-Vorsitzende Benjamin Gaudig und die beiden Verantwortlichen im Festausschuss Dominik Ikic und David Baumann das Jubiläum aufgrund der Corona-Pandemie auf kommendes Jahr zu verschieben. „Die anherrschende Kontaktsperre verhindert den weiteren Planungsverlauf außerdem kann nicht abgesehen werden, wann Veranstaltungen wie ein Jubiläum mit vielen Personen wieder erlaubt oder möglich sind“, so Benjamin Gaudig. „Da im Moment auch eine ungewisse Zukunft der wirtschaftlichen Lage herrscht, will der FCL die notwendigen Sponsoren und Unterstützer nicht noch zusätzlich in dieser schwierigen Zeit belasten“, ergänzt Dominik Ikic.

Spenden fürs Jubiläum

Die bisher eingegangenen Spenden und Zuwendungen würden auf keinen Fall zweckentfremdet, sondern für das Jubiläum im kommenden Jahr genutzt werden, unterstreicht David Baumann vom Orga-Team. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest.

Vorbereitungen nicht auf Eis

Mit der Verschiebung wird man natürlich die großen Vorbereitungen nicht ganz auf Eis legen, sondern sich telefonisch oder per Videokonferenz weiter austauschen. Ein finanzielles Risiko, sagt Ikic, wird es für den FC Löffingen nicht geben, da man mit Reservierungen und Buchungen schon bei Aufkommen der Corona-Thematik sehr zurückhaltend war. Die schon getätigten Anfragen und Reservierungen könne man ohne Probleme auf 2021 verschieben. „Wir denken dieser Schritt ist sinnvoll und unausweichlich“, so Ikic.

Der Blick in die Vereinsgeschichte des FC zeigt, dass der 100. Geburtstag eigentlich erst im Jahr 2021 wäre. Somit feiert man also durch die Verschiebung das richtige Jubiläumsjahr. Die Geburtsstunde des FCL ist zwar das Jahr 1920, als man den Fußballsport auf der Burg, heutige Jungviehweide, entdeckte. Gegründet wurde der Verein aerst am 29. Januar 1921 im Gasthaus Linde von 22 Mitgliedern.