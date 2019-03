von Thomas Schröter

Auf diese Nachricht haben viele Schwimm- und Badefans sehnsüchtig gewartet: Die Sanierung des Hallenbads Dittishausen steht kurz vor ihrem Abschluss, am Samstag, 13. April, soll das Bad wieder eröffnet werden. Darüber informierte Stadtbaumeister Udo Brugger jetzt den Gemeinderat bei einem Ortstermin.

Bis zur Neueröffnung stehen, wie der Stadtbaumeister ausführte, noch letzte Arbeiten, unter anderem in den Bereichen Beleuchtung und Bodenbeläge, an. Ursprünglich sollte die Generalsanierung des Hallenbades im Spätherbst letzten Jahres abgeschlossen sein und das Bad seine Pforten bereits im November wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Dieser Zeitplan konnte aber, wie Brugger erläuterte, nicht gehalten werden. Zum einen hätte sich der Sanierungsaufwand während den laufenden Arbeiten als weit größer herausgestellt als in den Ursprungsplanungen angenommen worden war. Zum anderen hätten sich die Materiallieferungen ungewöhnlich lange in die Länge gezogen, was zu deutlichen und, wie Brugger sagte, "sehr ärgerlichen" Verzögerungen der Arbeiten geführt habe. Dafür erstrahle das Hallenbad Dittishausen jetzt aber in ebenso nachhaltigem wie funktionalem neuen Glanz.

Die jetzt umittelbar vor ihrem Abschluss stehenden Arbeiten umfassten die Komplettsanierung des Schwimmbads und der Sanitärräume. Darunter fielen zum einen Maßnahmen, die die Standsicherheit gewährleisten sollen und zu denen die Betonsanierung und die Erneuerung der Rohrleitungen für Trinkwasser und Heizung unterhalb des Beckens zählten. Zum anderen umfassten die Arbeiten weitere Aktionen wie die Sanierung des Zuluftsystems am Beckenumgang, die Erneuerung des Abluftsystems im Deckenbereich sowie die Sanierung der Schwimmbadtechnik im Beckenbereich.

Einer Besucherstatistik für das Jahr 2016 zufolge frequentieren jährlich 22 440 Besucher das Hallenbad.