Nun bekommt Löffingen den ersten Stolperstein, ein Erinnerungsstein an den Kleinkriminellen Kilian Götz, der für sein Vergehen 1943 mit dem Tod bestraft wurde. Der Historiker Jörg Waßmer hatte anlässlich des 75. Todestags von Kilian Götz nicht nur die Lebensgeschichte des Löffingers aufgearbeitet und in der Stadt vorgestellt, sondern auch einen Stolperstein angeregt. Der Stolperstein soll am 2. Juli im Rahmen einer Gedenkfeier in Löffingen an der Vorstadtstraße verlegt werden.

Künstler Gunter Demnig : Der Kölner Künstler Gunter Demnig wird nach Löffingen kommen, um diesen Stolperstein zu verlegen. Seit 1992 hat es der Künstler sich zur Aufgabe gemacht, an die Opfer der NS-Zeit mit einer im Gehwegweg eingelassenen Messingtafel zu erinnern. Über 70 000 Steine hat Gunter Demnig schon verlegt, in Deutschland rund 53 000 Steine. Demnig wird am gleichen Tag wie in Löffingen auch Stolpersteine in Korntal-Münchingen verlegen und dann nach Singen und Aalen fahren. „Die quadratische Messingtafel ist nur wenige Zentimeter groß. Und doch ist der Stein ein sichtbares Zeichen, dass die Erinnerung an Kilian Götz nach Löffingen zurückkehrt", sagt Jörg Waßmer.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig wird nach Löffingen kommen, um diesen Stolperstein zu verlegen. Seit 1992 hat es der Künstler sich zur Aufgabe gemacht, an die Opfer der NS-Zeit mit einer im Gehwegweg eingelassenen Messingtafel zu erinnern. Über 70 000 Steine hat Gunter Demnig schon verlegt, in Deutschland rund 53 000 Steine. Demnig wird am gleichen Tag wie in Löffingen auch Stolpersteine in Korntal-Münchingen verlegen und dann nach Singen und Aalen fahren. „Die quadratische Messingtafel ist nur wenige Zentimeter groß. Und doch ist der Stein ein sichtbares Zeichen, dass die Erinnerung an Kilian Götz nach Löffingen zurückkehrt“, sagt Jörg Waßmer. Killian Götz: Vor 122 Jahren kam Kilian Götz als Sohn der ledigen Dienstmagd Sophie Götz zu Welt. „Ein Tag nach der Geburt wurde das illegitime Kind in der katholischen Pfarrkirche getauft und wuchs dann bei den Großeltern an der Vorstadtstraße auf“, so Jörg Waßmer. Als uneheliches Kind hatte es Kilian Götz nicht leicht und das Stigma haftete lebenslang an ihm. Zu seiner Mutter und den Halbgeschwistern, die in Seppenhofen wohnten, hatte er Kontakt und so war Löffingen seine Heimat, obwohl der in Freiburg, später im Allgäu lebte. Bereits mit 22 Jahren begann seine Kleinkriminellenlaufbahn, wie Diebstähle und Betrügereien. Seine Strafen verbüßte er in Gefängnissen, Zuchthäusern und Arbeitshäusern. Die Nationalsozialisten stempelten ihn als Gewohnheitsverbrecher ab. Dies änderte sich 1942, als er letztmalig vor Gericht stand. Der Richter verurteilte ihn zu einer dreijährigen Zuchthausstrafe und anschließender Sicherungsverwahrung. Während er in Haft saß, vereinbarten laut Waßmer der Reichsführer-SS Himmler und Reichsjustizminister Thierack vereinbarten, die Gefangenen in Konzentrationslager zu verschleppen zur Vernichtung durch Arbeit. Der 45-jährige Kilian Götz kam am 6. Januar 1943 in das KZ Neuengamme als Häftling Nummer 133 69. Neun Tage später war er tot.