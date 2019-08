Die ausfahrbaren Arme des Karussells „Adlerflug“ ähnelten drehenden Hakenkreuzen, sagte ein Sprecher des Parks in Löffingen am Montag. Nachdem dies in einem Video auf der Online-Plattform Reddit thematisiert worden war, habe es Kritik gegeben. Im Internet wurden viele Bilder und Videos veröffentlicht und auch die internationale Presse hatten sich dem Löffinger Fahrgeschäft angenommen.

Weiterbetrieb keine Option

Der Park habe daher entschieden, das Karussell mit sofortiger Wirkung außer Betrieb zu nehmen. Es solle nun, gemeinsam mit dem italienischen Hersteller, überarbeitet werden. Der Sprecher bestätigte damit Medienberichte.

Nachfolgend ein auf dem sozialen Netzwerk Reddit veröffentlichtes Video zu dem Fahrgeschäft:

Vor dem Video sei die umstrittene Optik nicht aufgefallen. Der Park, der vor allem Familien mit Kindern anspreche, wolle mögliche Irritationen, die durch das Fahrgeschäft entstehen könnten, vermeiden. Ein Weiterbetrieb des Fahrgeschäfts sowie das Beibehalten der bestehenden Optik hätten nicht zur Diskussion gestanden. Mit anderen Attraktionen und einem Zoo bleibe der Freizeitpark geöffnet.

Viel Geld in Umbau gesteckt

Was das neue Fahrgeschäft gekostet hat, wollte der Sprecher nicht sagen. Der Freizeitpark Tatzmania wurde vor einem Jahr eröffnet, nachdem die Unternehmerfamilie Braun, die auch den Steinwasenpark betreibt, viel Geld in den Umbau des Schwarzwaldparkes investiert hatte. (dpa)