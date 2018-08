von Gerold und Silvia Bächle

Aus dem in die Jahre gekommenen Schwarzwaldpark in Löffingen ist durch den neuen Besitzer Rüdiger Braun (Braun Freizeitbetriebe) ein moderner attraktiver Zoo und Freizeitpark „Tatzmania“ entstanden. Zwar ist noch nicht alles fertig, doch der Park ist geöffnet und erwartet die Besucher mit vielen Tieren und Attraktivitäten.

„Ein spektakuläres und atemberaubendes Abenteuer“, verspricht der Betriebsleiter Patrick Hassler und Geschäftsführerin Isabel Braun ergänzt: „Tatzmania bietet auch eine interessante Reise mit vielen Informationen über die Gewohnheiten von 27 Tierarten sowie zahlreiche aufregende Attraktionen.“

Eine afrikanische Savanne soll entstehen

Afrika im Schwarzwald: In einer relativ kurzen Bauzeit ist der neue Freizeitpark „Tatzmania“ entstanden. Es sei eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Anlage mit einer der größten und modernsten Raubtieranlagen Europas. Doch die Anlage beschränkt sich nicht nur auf die Unterkunft für die Raubtiere wie den afrikanischen Löwen und sibirischen Tiger, nach und nach soll auf einer Fläche von 65 000 Quadratmetern eine afrikanische Savanne entstehen. Auch die neue Gaststätte „Erango“ mit einer großen Sonnenterrasse ist ebenfalls schon geöffnet. Von hier aus haben die Besucher einen Blick über das gesamte Afrika-Areal.

.Sie haben für den Hochschwarzald eine echte Attraktion geschaffen, von links Rüdiger Braun (Geschäftsführung Adolf Braun KG), Isabel Braun (Geschäftsführung Braun Freizeitbetriebe), Patrick Hassler (Betriebsleiter Tatzmania) und Chefzooitierpfleger Christian Walliser.Bild: Gerold Bächle......

Löwen bereits eingezogen: Schon von Weitem ist das Brüllen der „Könige der Tiere“ zu hören. Im Raubtierhaus sind hinter dicken Sicherheits-Glasscheiben die vier Löwen zu sehen. Spektakulär wird es für die Zuschauer, wenn der Cheftierpfleger der Zooanlage, Christian Walliser, die Raubtiere im beeindruckenden Showroom füttert und mit ihnen arbeitet.

„Die Raubkatzen brauchen eine längere Eingewöhnungszeit, sodass sie derzeit nur im Innenbereich und dem kleineren Außenbereich zu bewundern sind. Erst nach und nach können sie das große Freigehege für sich in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für die sieben sibirischen Tiger, die mittelfristig ins Raubtierhaus umgesiedelt werden“, erklärt Christian Walliser.

27 Tierarten, über 200 Tiere: Das Familienunternehmen Braun hat in Löffingen eine Attraktion geschaffen, die weit über die Grenzen des Baarstädtles hinaus Aufmerksamkeit erregen soll. Der neue Zoo kann jetzt schon mit über 200 Tieren aus rund 27 Arten aufwarten. Dabei legt der Betreiber nach eigenen Angaben großen Wert auf gute Bedingungen für die Tiere und eine fachgerechte Betreuung. Dazu stünden die Betreiber mit Martin Straube vom Veterinäramt in Offenburg in Kontakt, der lange Zeit als Zootierarzt im Zoo Krefeld aktiv war.

Der Zoo und Freizeitpark "Tatzmania" in löffingen hat eine der größten und modernsten Raubtieranlagen Europas, auf dem Bild der Zugang zum Raubtierhaus.

„Unsere Tiere in Tatzmania leben in Gehegen, die größer sind als der gesetzlich vorgeschriebene Standard“, informiert Patrick Hassler. Die Tiere werden vom Cheftierpfleger Christian Walliser und den 22 Mitarbeitern betreut. „Die Tiere stammen alle aus Aufzuchten und kennen das Leben in der Wildnis nicht“, betont Walliser. „Deshalb ist das tägliche Training wichtig.“

Fahrgeschäfte und Spiele: Der „Freefalltower“, der auf eine Höhe von 38 Meter führt, eröffnet den Besuchern zunächst einen herrlichen Blick über das ganze Areal. Adrenalin pur, heißt es dann, wenn es im freien Fall nach unten geht. Weitere Fahrgeschäfte sind die Achterbahn „Afrika-Spin“, das Kettenkarussell, die Wellenreitanlage sowie das Baumkanufahren. Auch in der Indoorhalle ist einiges geboten. Sich als Baggerführer fühlen können sich die Kleinen auf den schönen Spielplätzen.

Der neue Park Den 27 verschiedenen Tierarten im Löffinger Zoo und Freizeitpark "Tatzmania" stehen im Endausbau rund 46 Hektar Fläche zur Verfügung. Von erfahrenen Tierpflegern kommentierte Fütterungen von Löwen, Tigern, Wölfen und Berberaffen gehören mit zu den Höhepunkten des Parks. Attraktionen für Jung und Alt sorgen für viel Spaß und Adrenalin pur. In den Eintrittspreisen sind auch alle Fahrgeschäfte und der Besuch der Indoorhalle eingeschlossen. Auf einer Flächen von 2000 Quadratmetern ist die große beheizte Indoorhalle für Kinder und Familien konzipiert. Geöffnet ist der neue Zoo und Freizeitpark "Tatzmania" die ganze Woche über von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Eintrittspreise sind bis zur endgültigen Fertigstellung der gesamten Anlage reduziert. (pb)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein