Lenzkirch/Hochschwarzwald – Der deutschlandweite Kinder-Lebens-Lauf macht zum Abschluss seiner Stippvisite im Hochschwarzwald Station in Lenzkirch, wo der Initiator der Kampagne, der Dachverband der deutschen Kinderhospize, seinen Sitz hat. Dies wird am heutigen Freitag entsprechend gefeiert: Beim Familientag, zu dem der Bundesverband Kinderhospiz ab 11 Uhr in den Kurpark einlädt, steht trotz dem ernsten Hintergrund der Spaß mit viel Musik und Spielen im Mittelpunkt. Außerdem wird nach rund 4000 der insgesamt 6000 Laufkilometer die Fackel erwartet und dreht mit vielen Mitläufern eine Runde durch den Kurpark. Ein weiterer Höhepunkt ist die Hochzeit eines Paares aus dem Norden Deutschlands.

Aufklärung ist wichtig: "Mit diesem Familienfest wollen wir ein Zeichen setzen", so die Geschäftsführerin Sabine Kraft. "Außerdem sollen die rund 40 000 Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland, deren Erkrankungen lebensbegrenzend sind, in den Focus gerückt werden." Neben dem großen Engagement des Teams um Sabine Kraft mit vielen Ehrenamtlichen, sind es die prominenten Botschafter wie Frank-Walter Steinmeier, die große "SWR-Fallerfamilie", der TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt und viele weitere.

Richtige Hochzeit: Der Bundesverband Kinderhospiz hat eine eigene Betroffenenförderung und setzt sich schnell und unkompliziert für Familien ein, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind haben. Für ein Paar aus dem Norden erfüllt sich heute ein großer Wunsch, deren Hochzeit ihr schwerstbehinderter und unheilbar erkrankter Sohn Liam und die Tochter Vivienne miterleben dürfen. Als Gäste haben sich Sänger aus der Popszene und der Schauspieler Roland Frey, alias Toni von den Fallers, angesagt.

Tolles Programm: Ab 11 Uhr jagt im Kurpark ein Höhepunkt den anderen. Angesagt hat sich die Band "desBrasstscho" mit Ex-Bürgermeister Reinhard Feser, der Schauspieler, Kabarettist und Musiker Martin Wangler, alias Fidelius Waldvogel, Sängerin Ela Querfeld, Sänger Cristobal Galvez Moreno, der magische Entertainer Chris Hill. Außerdem vor Ort ist das DFB-Mobil und Matthias Funke mit der Kinder-Show.

Vereinsengagement: Die örtlichen Vereine verwöhnen die Gäste kulinarisch und bereichern das Sommerfest mit so manchem Gaumenschmaus. Auch befreundete Vereine und Firmen haben sich angeschlossen und bringen sich aktiv in die Veranstaltung mit ein.

Der Bundesverband Im Jahr 2002 wurde der Bundesverband Kinderhospiz als Dachverband für ambulante und stationäre Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland gegründet. Der Sitz ist in Berlin, die Geschäftsstelle in Lenzkirch. Hier ist auch die Geschäftsführerin Sabine Kraft mit Ihrem Team anzutreffen. Der Verband ist Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kostenträger und Spender. Er setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für die Kinderhospizarbeit ein und unterstützt die betroffenen Familien, um sie aus dem sozialen Abseits zurück zu holen. Hinzu kommt die Förderung der qualifizierten Schmerztherapie, die rechtliche Beratung und die direkte Unterstützung betroffener Familien. (pb)

