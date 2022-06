Spaichingen vor 5 Stunden

Raubüberfall auf Discounter Norma in Spaichingen: Mann bedroht Kassiererin mit Messer

Mit der Klinge am Hals musste die Mitarbeiterin die Kasse öffnen. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Täter entkam am Freitagabend mit einer Beute in unbekannter Höhe.