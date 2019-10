von Bartler

Wahnsinn! Noch nie tummelten so viele verkleidete Hexen, Zombies, Vampire und andere gruselige Gestalten im mit über 4.500 Besuchern im total ausverkauften Rottweiler Kraftwerk. Die Halloween-Party hatte noch nie zuvor so viele Nachtschwärmer zu einer gruslig-schönen Partynacht ins Neckartal gelockt. Die Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden hinein eine rauschende Party.

