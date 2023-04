Weiterer Wahlkampf

Der amtierende Königsfelder Bürgermeister Fritz Link tritt am Sonntag, 23. April, erneut zur Bürgermeisterwahl an und lädt in den nächsten Wochen zu Wahlgesprächen unter dem Motto „Mit Vertrauen Zukunft bauen“ ein. Folgende Termine werden angeboten in den kommenden Tagen noch angeboten:Donnerstag, 13. April, 20 Uhr, Gasthaus „Kranz“ in Burgberg,Freitag, 14. April, 20 Uhr, Café „Rapp“ in Buchenberg,Montag, 17. April, 20 Uhr im Vereinsheim der Fußballer in Weiler,Dienstag, 18. April, 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in ErdmannsweilerMittwoch, 19. April, 20 Uhr, im Gasthaus „Engel“ in Neuhausen.Termine des Gegenkandidaten Fatih Cicek sind nicht bekannt.