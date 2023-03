Zinzendorfschulen

Die Königsfelder Bildungseinrichtung beschreibt sich selbst als eine der größten Schulen in freier Trägerschaft mit Internat in Baden-Württemberg, „in ihrem Charakter ebenso einzigartig wie in ihrem Bildungsangebot „. Das Netz allgemeinbildender und beruflicher Abschlüsse ist weit gespannt von der Fachschulreife/mittleren Reife bis zur allgemeinen Hochschulreife. Sie werden von praxisnahen Berufsausbildungen in sozialpädagogischen Berufsfeldern abgerundet. Schülerinnen und Schüler – ob Externe oder in den Internaten – genießen die Atmosphäre der Geborgenheit in einem Schulwerk mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte und besonderen pädagogischen Grundsätzen.