Der diesjährige Königsfelder Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Das teilen der Förderverein des FC Königsfeld als Veranstalter und die Gemeinde Königsfeld als Schirmherr mit. Die Veranstaltung war für den dritten Advent geplant. Schon im Vorjahr war sie aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls abgesagt worden. „Nach Abwägen der Entwicklungen rund um das Corona-Virus und den damit verbundenen Vorgaben kommen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, dass eine Durchführung in diesem Jahr aufgrund der unsicheren Lage nicht sinnvoll ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Frühzeitig Klarheit für Beschicker

Die Entscheidung sei getroffen worden, so heißt es seitens des Fördervereins, damit die Beschicker frühzeitig Klarheit haben. „Leider ist es unmöglich abzuschätzen, wie sich die Situation bis zum Dezember hin entwickelt und welche Vorgaben dann einzuhalten sind“, heißt es in der Mitteilung weiter. Unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben müsste der komplette Bereich, in dem der Markt stattfindet, laut den Veranstaltern abgesperrt werden und eine geregelte Zugangskontrolle erfolgen.

Der Veranstalter und die Gemeinde als Schirmherr halten diesen Aufwand für Absperrgitter und Kontrollpersonal für die Kontaktdatenerfassung demnach nicht für verhältnismäßig, zumal eine Durchführung zum aktuellen Zeitpunkt vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Zahlen ohnehin nicht verlässlich sei.

Zu einer anderen Einschätzung bezüglich der Weihnachtsmärkte ist man beispielsweise in Villingen-Schwenningen und St. Georgen gekommen. Dort laufen die Planungen bereits oder sollen demnächst starten. Abhängig sind diese aber auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie.