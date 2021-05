von Redaktion

Das Freibad Solara in Königsfeld hat ab Samstag, 12. Juni, wieder für Besucher geöffnet. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung am Montag mit. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr.

Saisonkarten sind von Montag, 7. bis Freitag, 11. Juni, zu den Öffnungszeiten des Rathauses bei der Gemeindekasse und ab 12. Juni an der Solara-Kasse erhältlich. Badepässe und Zeitslots sind laut Gemeinde ab Mittwoch. 2. Juni, online unter www.koenigsfeld.de buchbar.

Ebenfalls für den Publikumsverkehr wieder geöffnet wird das Rathaus ab Montag, 7. Juni. Die Minigolfanlage öffnet ab Donnerstag, 3. Juni, ab 10 Uhr und das Albert-Schweitzer-Haus ab Samstag, 5. Juni. Das Kneipp-Becken wird sukzessive ab Freitag, 18. Juni, geöffnet, so die Gemeinde.