Aufgrund der aktuellen Entwicklung hinsichtlich des Coronavirus hat die Gemeinde Königsfeld Maßnahmen getroffen:

Öffnungszeiten

Die Kernverwaltung der Gemeinde Königsfeld im Hauptgebäude ist für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Bürger können stattdessen telefonisch oder per E-Mail mit dem jeweiligen Sachbearbeiter in Kontakt treten. Der Bürger-Service in der Rathausstraße 9 hat bis auf Weiteres reduzierte Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr. Nachmittags bleibt der Bürger-Service geschlossen. Es wird darum gebeten, den Bürger-Service nur noch bei unaufschiebbaren Angelegenheiten zu besuchen. Personen mit Krankheitssymptomen sollen unbedingt fern bleiben.

Schließung aller Hallen

Ebenfalls zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus schließt die Gemeinde sämtliche Hallen. Darunter fallen die Sporthallen in Königsfeld, Burgberg, Buchenberg und Neuhausen, die Gemeindehalle Weiler und das Haus des Gastes. Sämtliche dort stattfindenden Veranstaltungen, Übungseinheiten und Trainingsstunden müssen ausfallen.

Notbetreuung für Kinder

Die Gemeinde bietet ab sofort eine Notbetreuung für Grundschul- und Kindergartenkinder ein. Diese steht für Fälle zur Verfügung, in denen Alleinerziehende oder beide Eltern in systemkritischen Bereichen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Infrastruktur (zum Beispiel medizinisches und pflegendes Personal, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Telekommunikation. Entsorgung, Wasser, ÖPNV und Lebensmittelbranche) beschäftigt sind.

Die Betreuung aller Kindergartenkinder findet in der Kindertagesstätte Neuhausen von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr statt.

Die Betreuung der Grundschulkinder findet an der Grundschule in Königsfeld von Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt.

Eltern sollten die Kinder am ersten Tag zu der Einrichtung zu begleiten, da dort noch ein Formular für die Notbetreuung ausgefüllt werden muss.