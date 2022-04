Immendingen/Geisingen vor 1 Stunde

Was haben Geisingen und Immendingen, was Villingen-Schwenningen nicht hat?

Während in Villingen-Schwenningen die Gewerbeflächen knapp werden, sieht es im Umland besser aus. In Immendingen stehen ab 2023 Flächen zur Verfügung, in Geisingen sind vier Hektar auf dem Markt.