Immendingen vor 13 Minuten Unbekannte lassen ihren Frust an einem Blitzer in Immendingen aus: Das haben sie gemacht Ein stationärer Blitzer in der Schwarzwaldstraße ist in den Fokus einiger Unbekannter geraten, die ihn beschädigten. Das rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

ARCHIV – ILLUSTRATION – Ein Streifenwagen der Bundespolizei steht am 06.08.2015 mit eingeschaltetem Blaulicht in Flensburg (Schleswig-Holstein) in der Ausfahrt einer Garage. Eine zweistündige Verfolgungsjagd über acht Autobahnen hat am frühen Morgen die Polizei im Rheinland und in den benachbarten Niederlanden in Atem gehalten. Trotz des Einsatzes von mindestens 21 Streifenwagen und eines Hubschraubers konnte der unbekannte Autofahrer schließlich entkommen. Foto: Carsten Rehder/dpa (zu dpa/lnw vom 04.09.2015) +++(c) dpa – Bildfunk+++08.10.2015, BZ – OFB: Zwei Streifenwagen hat der Angeklagte gerammt. dpa10.12.2015, BZ – EMK: Festnahme in Endingen (Symbolfoto): Ein 19-jähriger Exhibitionist wurde am Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen.Foto: dpa 11.12.2015, BZ – EMD: Festnahme in Endingen (Symbolfoto): Ein 19-jähriger Exhibitionist wurde am Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen.Foto: dpa | Bild: Carsten Rehder