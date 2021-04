von Jutta Freudig

70 Personen und fünf Helfer haben sich am Mittwochabend beim erstmaligen Angebot für Corona-Schnelltests in der Immendinger Donauhalle kostenlos testen lassen. Für die Tests, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Geisingen ab sofort jeden Mittwoch durchgeführt werden, meldeten sich bereits im Vorfeld so viele Interessenten an, dass am ersten Test-Tag alle Termine ausgebucht waren.

Acht Helfer beim ersten Termin

Vorgenommen wurden die Tests unter Leitung des Immendinger DRK-Ortsvereins, wobei geschulte ehrenamtliche Helfer, darunter von der DLRG Tuttlingen, der Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung, die notwendige Unterstützung leisteten. Insgesamt acht Einsatzkräfte und Helfer waren offiziell für den ersten Testdurchgang am Mittwochabend von 17 bis 20 Uhr in der Immendinger Halle eingeteilt.

Zwei kümmerten sich um den Einlass der Testpersonen, die im Fünf-Minuten-Takt aufgerufen wurden. Zwei weitere nahmen die Anmeldungen entgegen. In der Donauhalle waren zwei Teststationen aufgebaut, die jeweils ebenfalls von zwei Helfern betreut wurden. Für die bereits getesteten Personen hatte man in zwei Teilen der Halle Stühle als Ruhebereich bereitgestellt.

Bürgermeister will selbst anpacken

Bürgermeister Manuel Stärk, der sich vom reibungslosen Ablauf des ersten Testabends überzeugte und beim zweiten Testdurchgang am kommenden Mittwoch selbst als Helfer aktiv sein wird, freute sich über die hohe Bereitschaft zur ehrenamtlichen Hilfe bei den Testungen. Vom Immendinger Roten Kreuz waren Bereitschaftsleiterin Andrea Moser sowie Marina Speck dabei, außerdem auch Feuerwehrleute der Freiwilligen Immendinger Wehr und andere Ehrenamtliche.

„Außerdem haben wir ein Hilfsangebot der DLRG Tuttlingen bekommen, deren Mitglieder sich bei uns engagieren wollten,“ so Manuel Stärk. Angeführt wurden die Tuttlinger DLRG-Helfer von Michael Hauser, dem Leiter Einsatz im Bezirk Neckar-Donau.

Alle Tests sind negativ

Alle von den beiden Teams vorgenommenen Tests hatten negative Ergebnisse. Wie Bürgermeister Stärk erläuterte, sei es bei weiter hohem Interesse möglich, entweder die Teststationen von zwei auf drei aufzustocken oder auch in Immendingen einen weiteren Testtag pro Woche anzubieten. „Wir werden das Angebot bedarfsgerecht ausrichten“, so Stärk. In Geisingen wird immer montags und freitags getestet.