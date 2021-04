von Jutta Freudig

Er packt im Immendinger Rathaus an, wenn es um die Post, Botengänge, kleinere Handwerksarbeiten oder die Ordnung geht: bereits seit einigen Wochen ist Markus Ostermann als Hausmeister und damit Nachfolger von Bernhard Zimmer, der diese Stelle viele Jahre lang inne hatte, für die Gemeinde tätig. Der 51-jährige Zahntechnikermeister hat für die neue Aufgabe seinen bisherigen Beruf aufgegeben und ist mit viel Engagement bei der Sache.

Einarbeitung seit Februar

„Ich habe mich im Dezember 2020 beworben, als die Gemeinde die Stelle als Hausmeister fürs Rathaus ausgeschrieben hat,“ sagt Markus Ostermann. Seit Februar hat sich der neue Mann zusammen mit Bernhard Zimmer eingearbeitet, der nun Ende März in den Ruhestand ging.

Damit ist Ostermann seit diesem Monat erstmals allein in der Aufgabe tätig. Obwohl er kein gebürtiger Immendinger ist, sondern in Rielasingen-Worblingen im Hegau aufwuchs, ist er in der Gemeinde bereits seit langem bekannt. Vor 15 Jahren zog er nach Immendingen, 2008 heiratete Markus Ostermann die Immendingerin Petra Zeller.

Zahntechniklabor aufgegeben

Vor acht Jahren übernahm der Zahntechnikermeister das Zahntechniklabor seines Vaters Michael Ostermann, das zuvor seinen Standort in Rielasingen-Worbingen hatte. Die Praxis wurde nach Immendingen verlegt. „Coronabedingt“ habe er das Labor im letzten Jahr aufgegeben, so Markus Ostermann.

Nun ist er als Hausmeister im Rathaus vor allem für den Bereich der Post zuständig. Angefangen vom Abholen bei der Poststelle bis zum Verteilen innerhalb der Verwaltung. Hinzu kommen Botengänge im Haus und im Ort. Auch wenn kleinere Reparaturen notwendig sind, ist der gelernte Handwerksmeister zur Stelle. „Außerdem kümmere ich mich um Sauberkeit und Ordnung im und am Rathaus“, erklärt Ostermann.

Und bei Veranstaltungen der Gemeinde Immendingen in der Donauhalle – seien es Gemeinderatssitzungen oder Besprechungen – ist Michael Ostermann dann auch für die Halle verantwortlich. Außerdem kümmert er sich um die Einbindung der Ortsvorsteher der fünf Ortsteile in die Verwaltung. Unter anderem versorgt er sie zum Beispiel mit den Weinpräsenten für die Altersjubilare, die besucht werden, oder bringt auch den Ortsvorstehern ihre Post.