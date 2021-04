von Jutta Freudig

Ab 21. April bietet die Gemeinde Immendingen jeden Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr in der Donauhalle kostenlose Corona-Schnelltests an. Unterstützt wird sie dabei vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Getestet werden nur Personen, die keine Symptome einer Coronavirus-Infektion haben und die in den vergangenen 14 Tagen vor dem Test keinen Kontakt zu Personen mit Covid-19 hatten.

Ehrenamtliche helfen bei Tests

„Wir wollen das kommunale Testangebot ausbauen“, erklärte Bürgermeister Manuel Stärk. In den vergangenen Tagen hatte die Gemeinde auch um ehrenamtliche Kräfte zur Unterstützung der DRK-Helfer geworben. Damit sei man erfolgreich gewesen, betonte der Bürgermeister.

Organisiert wird die Aktion in Zusammenarbeit mit der Stadt Geisingen. Das Testangebot ist für alle Bevölkerungsgruppen ab 16 Jahren geöffnet. Minderjährige müssen eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten vorlegen. Einen entsprechenden Vordruck gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Immendingen.

Termine im Internet oder per Telefon

Termine können im Internet auf den Seiten der Gemeinde Immendingen und der Stadt Geisingen vereinbart werden. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich an den Bürgerservice der Gemeinde Immendingen unter der Telefonnummer (0 74 62) 2 42 28 wenden.

Die Schnelltests werden von ausgebildetem Personal der DRK-Ortsgruppen Immendingen und Geisingen sowie fachlich geschulten ehrenamtlichen Helfern durchgeführt. Das notwendige Kontingent an Tests wurde den beiden Kommunen durch das Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt, die Teilnahme am Test ist daher kostenlos. Neben dem neuen Angebot in der Donauhalle wird auch weiterhin montags und freitags in der Stadthalle in Geisingen getestet.

Vorbereitungen für Schulen laufen

Unterdessen hat die Gemeinde Immendingen laut Bürgermeister Manuel Stärk auch Vorbereitungen für Corona-Tests für Schüler und Kindergartenkinder getroffen. An der Reischach-Werkreal- und Realschule seien während der Notbetreuung in der zurückliegenden Woche bereits erste Tests angelaufen. Dabei werden die Schüler unterwiesen, wie sie Selbsttests vornehmen können. Das setzt sich fort, sobald der Schulunterricht wieder möglich sein wird.

Vorgesehen seien dann zweimalige Tests der Reischachschüler, so Stärk. Bereits begonnen habe man auch mit den Vorbereitungen für die Schnelltests in der Grundschule. Ein entsprechendes Starterpaket des Landes stehe bereit. Die Organisation liege bei der Schulleitung. Dort werde die Vorgehensweise bei den Schnelltests mit den Eltern der Grundschüler abgestimmt.

Ebenfalls vorgesorgt hat die Gemeinde bei der Bereitstellung der so genannten „Lolli-Tests“ für die Kleinen der Kindergärten im Gemeindegebiet. In diesem Fall bestehe bislang aber noch keine Verbindlichkeit. Wie letztlich vorgegangen wird, müsse ebenfalls mit den jeweiligen Kindergartenleitungen geklärt werden, so der Bürgermeister.