Die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee lädt zum Gesamtkonvent nach Immendingen ein. Am Sonntag, 29. Oktober, werden in der Donauhalle bei der Hauptversammlung des Verbandes Abordnungen aus jeder der 120 Mitgliedszünften erwartet. Meist sind es Vorstandsmitglieder der jeweiligen Narrenzunft. „Wir rechnen mit circa 300 Personen an diesem Nachmittag“, kündigt in einer Mitteilung Susanne Klopfer an, die bei der Narrenvereinigung die Narrenzeitung verantwortet.

Bei der anstehenden Hauptversammlung, die die Narrenzunft Hattingen ausrichtet, geht es ab 14 Uhr zum Einen um Regularien. Zu erwarten sind Berichte des Präsidenten und von Schreiberin, Säckelmeister und Kassenprüfer. Inhaltlich gehe es am Sonntag um die Aufnahme der Narrenvereinigung als Mitglied im Kreisjugendring Konstanz sowie in den Kreisjugendringen der anderen vier Landkreise Bodenseekreis, Sigmaringen, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar, in denen die Zünfte der Vereinigung beheimatet sind.

Hilfestellung bei der Werbung

Hierzu, so Susanne Klopfer, habe die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee eine Jugendordnung erstellt, die nach der erfolgreichen Abstimmung durch die Mitgliedszünfte in der Hauptversammlung in die Satzung aufgenommen werden soll. Dabei werde die Gewinnung von Jugendlichen immer wichtiger – so auch in vielen Narrenzünften. „Als ordentliches Mitglied sind wir so in der Lage, auf das vielfältige Angebot der Kreisjugendringe zurückzugreifen und unseren Mitgliedszünften ein breites Portfolio an Hilfestellungen in Sachen Mitgliedergewinnung anzubieten“, verweist Klopfer auf die sich bietenden Vorteile.

Die Versammlung werde am Sonntag einen Jugendbeauftragten als Bindeglied wählen. Dieser soll sich gemeinsam mit den Mitgliedszünften um die Jugendarbeit kümmern. Auch über den Neubau des neuen Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein soll am Sonntag berichtet werden. Das neue Gebäude am Schloss Langenstein hat am 13. Oktober Richtfest gefeiert.

Die 1959 gegründete Narrenvereinigung Hegau-Bodensee umfasst 120 Mitgliedszünfte und Narrenvereine. Die Vereinigung ist in sechs Landschaften unterteilt mit den Bezeichnungen Hegau-Randen, Nellenburg, Heuberg, Rosenegg, Höri-Bodanrück und Linzgau. Die Vereinigung versteht sich als ein Netzwerk zum Erfahrungsaustausch und zum Kontakt unter den Mitgliedern, was nicht nur an Fasnacht gefördert und gepflegt werden soll. Zu den Aufgaben zählen, heimisches Fasnetsbrauchtum der Landschaft zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Dabei sollen vor allem örtlich gewachsene Bräuche besondere Beachtung finden.