von Jutta Freudig

In der dritten Maiwoche startet eine aufwendige Asphaltierungsaktion. Sie soll am Sonntag, 20. Juni, abgeschlossen werden. Auf den Straßen im Gewerbe- und Wohngebiet Am Freizeitzentrum wird der abschließende Feinbelag aufgebracht.

Wegen der dortigen Gewerbebetriebe und Einzelhandelsmärkte plant die Gemeinde Immendingen für das Nadelöhr am Beginn der Straße nicht nur eine Asphaltierung am Sonntag. Aufgrund der Ringführung der Straße Am Stockäcker kann auch das Wohngebiet für drei Tage nicht angefahren werden.

Vorarbeiten starten am 17. Mai

Die erforderlichen Vorarbeiten in den Bereichen Am Freizeitzentrum und im Wohngebiet Im Stockäcker erfolgen laut Gemeinde Immendingen voraussichtlich zwischen Montag, 17. Mai, und Freitag, 11. Juni.

In diesen Wochen ist eine Durchfahrt zu den Betrieben, Märkten und Wohnhäusern noch möglich.

Die Asphaltierungsarbeiten auf dem Streckenstück vom Gewerbebetrieb HB Turnkey in Richtung Wohngebiet starten dann am Mittwoch, 16. Juni. Vom 16. bis 18. Juni wird die Straße für den Verkehr dann voll gesperrt. Die Bewohner werden dazu nochmals von der ausführenden Straßenbaufirma Walter KG in Trossingen informiert.

Weitere Sperrung am 20. Juni

Der zweite Teilbereich ab dem Gewerbebetrieb HB Turnkey in Richtung Kreisverkehr Bundesstraße 311 beim Discounter Lidl erhält den neuen Fahrbahnbelag voraussichtlich am Sonntag, 20. Juni. Durch den Sonntagseinsatz kann die Anfahrt zu den Unternehmen und Märkten im Bereich Freizeitzentrum an Werktagen offen bleiben.

Beginn der Belagsarbeiten ist am frühen Sonntagmorgen um 4 Uhr. Die Maßnahme dauert den ganzen Tag an, der Belag kühlt dann noch aus. Der Teilbereich wird am 20. Juni voll gesperrt.

Ausweichmöglichkeit ist der Festplatz

Die Straßen Am Freizeitzentrum und Im Stockäcker sind voraussichtlich ab Montag, 21. Juni, wieder befahrbar. Während der Sperrungen können die Bewohner des Wohngebiets ihre Autos auf dem Festplatz an der Adamsgasse Zimmern abstellen.

Bei ungünstiger Witterung müssen die Arbeiten laut Ortsbauamt verschoben werden.