Immendingen vor 2 Stunden Aufatmen im Graue-Flecken-Krimi: Immendingen darf auf Breitband-Fördermittel hoffen Mitte Oktober stoppte das Bundesministerium für Digitales Subventionen für den Glasfaserausbau. Für die Gemeinde standen plötzlich Millionen-Investitionen auf der Kippe. Lesen Sie, wie knapp der Förderantrag eintraf.

An der Max-Eyth-Straße haben im August 2022 die Arbeiten zum weiteren Ausbau des Breitbandnetzes begonnen. Was den Glasfaserausbau in besonders benachteiligten Gebieten anlangt, darf die Gemeinde jetzt wieder auf Millionen-Zuschüsse hoffen. | Bild: Jutta Freudig