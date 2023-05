Gleich zu zwei Verkehrsunfällen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen ist es am Montagnachmittag kurz hintereinander auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Engen und Geisingen gekommen. Am selben Tag kam es auch schon zu einem Unfall mit einem Elektro-Porsche.

Mercedes kracht in die Schutzplanken

Gegen 13.15 Uhr verlor laut Polizei zunächst ein 53-Jähriger mit einem Mercedes GLC auf der Fahrt in Richtung Stuttgart auf Höhe Mauenheim die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Schutzplanken.

Zehn Minuten später kracht es wieder

Etwa zehn Minuten später fuhr ein 59-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter in Anbetracht des heftigen Regens viel zu schnell über die Autobahn in Richtung Stuttgart und prallte mit dem Fahrzeug – ebenfalls auf Höhe Mauenheim – gegen die Schutzplanken der Autobahn. Beide Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt.

Zwei Kilometer langer Stau

Allerdings entstand an dem Mercedes GLC rund 40.000 Euro Schaden und an dem Sprinter ein solcher in Höhe von rund 50.000 Euro. Zudem wurden mehrere Leitplankenstücke beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfälle kam es vorübergehend zu Teilsperrungen der Fahrspuren in Richtung Stuttgart und einem folgenden Rückstau mit bis zu zwei Kilometer Länge.