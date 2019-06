von Jutta Freudig

Eine aufwändige Verlegung von Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ist erforderlich, wenn von Freitag, 28. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 19. Juli, die Fahrbahndecken-Sanierung der Ortsdurchfahrt Immendingen durchgeführt wird. Betroffen ist vor allem der zentrale Busbahnhof, der während der Zeit der Sanierung nicht angefahren wird.

Die Anschlüsse vom und zum Ringzug sowie zum Schienenverkehr werden laut Landratsamt Tuttlingen über Ersatzhaltestellen hergestellt. Eine davon soll auf der Güterbahnhofstraße eingerichtet und von den Bussen über die Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Zimmern angefahren werden.

Wie berichtet wird der Individualverkehr in Richtung Tuttlingen während der Baumaßnahmen am Belag der Bundesstraße 311 großräumig über den Hegaublick und Mauenheim umgeleitet.

Ebenfalls betroffen ist nach Informationen des Landratsamts der Busverkehr der Linien 45, 47 und 48. In Richtung Geisingen kann die B 311 weiterhin befahren werden. Eine Ersatzhaltestelle „Bahnhof“ wird in dieser Fahrtrichtung auf der B 311 in Höhe der Fußgängerampel/Waldstraße eingerichtet. Die Haltestellen „Immendingen, Löwenplatz“, „Zimmern, Iltishalde“ und „Zimmern, „Rössle“ werden wie gewohnt bedient. Die Haltestellen „Zimmern, Offenbachweg“ und „Zimmern, Beethovenstraße“ werden von den Bussen jedoch während der Bauarbeiten nicht angefahren.

In Richtung Tuttlingen erfolgt die Umleitung für den Busverkehr ab Zimmern über die Gemeindeverbindungsstraße, die südlich der Bahnlinie verläuft und anschließend über die Güterbahnhofstraße. Die Haltestellen in Fahrtrichtung Tuttlingen können vom Nahverkehr in der Bauzeit nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen werden an der Dorfstraße in Zimmern und an der Güterbahnhofstraße in Immendingen in Höhe der Bahn-Überführung eingerichtet. Diese Haltestelle diene als Ersatzhaltestelle „Bahnhof“ in Fahrtrichtung Tuttlingen, Hattingen und Ippingen, so das Landratsamt.

Durch die Baustelle könne es für Fahrgäste der Linien 45, 47 und 48 zu Behinderungen kommen, wird seitens des Verkehrsverbunds „TUTicket“ hervorgehoben, der die Fahrgäste um Verständnis für die Regelungen bittet. Für alle Fragen zum Fahrplan und zu den Tarifen steht das TUTicket-Kunden-Center unter der Rufnummer 07461/9263500 zur Verfügung.

Weitere Informationen sind auch auf der Homepage des Tuttlinger Verkehrsverbunds www.tuticket.de erhältlich.