Während die Umgehung der Bundesstraße 311 in den vordringlichen Bedarf eingestuft wurde und auf weitere Planungen gewartet wird, steht nun erst einmal eine Teilsanierung der Ortsdurchfahrt auf dem Programm. Ab dem innerörtlichen Kreisverkehr bis zur Einmündung der Landesstraße 225 erhält die B 311 einen neuen Belag. Die Maßnahme ist Teil einer groß angelegten Sanierung der Bundesstraße zwischen Immendingen und Tuttlingen. Wie der CDU-Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf informierte, unterstützt das Land Baden-Württemberg die Fahrbahnsanierung auf dem Immendinger Teilstück mit einem Förderbetrag von 200 000 Euro. Die Arbeiten beginnen nach Pfingsten mit halbseitiger Sperrung und Ampelbetrieb.

Offensive für Straßen

Die Offensive bei der Erhaltung der Landesstraßen in Baden-Württemberg ist derzeit nur möglich, weil im Landeshaushalt so viel Geld wie noch nie für diesen Zweck eingestellt wurde. In den Jahren 2018 und 2019 handelt es sich laut dem Landtagsabgeordneten Guido Wolf bei den Landesstraßensanierungen um einen Betrag von 310 Millionen Euro. Er will sich dafür einsetzen, dass auch im kommenden Doppelhaushalt 2020/21 ausreichend Mittel für die Unterhaltung der Landesstraßen bereitgestellt werden, um die Träger der Straßenbaulast bei der wichtigen Daueraufgabe zu unterstützen. (feu)