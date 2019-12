Die 22-jährige Autofahrerin ist nach Polizeiangaben am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, auf der Bundesstraße 311 von der Straße abgekommen. Die 22-jährige Golf-Fahrerin war mit ihrem Auto laut Polizei von Immendingen in Richtung Tuttlingen unterwegs.

Kurz nach Immendingen verlor die junge Frau in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Straße ab. In der Folge schleuderte der Golf an der Straßenböschung entlang. Es entstand Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.