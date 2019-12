von Franz Dreyer

Eine erhebende Einstimmung auf das Weihnachtsfest bot am Sonntagabend in der Pfarrkirche St. Theopont und Synesius die Abendmusik im Advent. Vorgesehen war von der gesamten Seelsorgeeinheit St. Sebastian in diesem würdigen Rahmen mit großer Freude Pfarrer Siegfried Bliestle (89) für sein 20-jähriges segensreiches Wirken Dank zu sagen. Bei der Begrüßung hatte jedoch Pfarrer Martin Patz eine schlechte Nachricht: „Da es Pfarrer Bliestle nicht gut geht, kann er leider an dem Konzert nicht teilnehmen“, so die für die Besucher betrübliche Mitteilung.

Pfarrer Martin Patz nahm dennoch die Gelegenheit wahr, vor vollem Gotteshaus auch im Namen von Pfarrer Axel Maier der Hattinger Kirchengemeinde und der ganzen Seelsorgeeinheit Pfarrer Siegfried Bliestle für seine treuen Dienste als Ruhestandspriester in den vergangenen 20 Jahren herzlich zu danken. In seinen Ausführungen wurde deutlich, dass der Ruheständler nicht nur im Hattinger Pfarrhaus wohnte, sondern in der langen Zeit mit beispielhaftem Engagement als Priester und Seelsorger in der Seelsorgeeinheit wirkte. Als hoch geschätzter Priester hielt er Gottesdienste, besuchte Kranke, spendete die Sakramente, hielt Beerdigungen und vieles mehr. „Aufgrund zunehmender gesundheitlicher Einschränkungen kann der Ruhestandspriester seine priesterlichen und seelsorgerischen Tätigkeiten nicht mehr ausüben, was dem leidenschaftlichen Geistlichen jedoch nicht leicht fällt“, unterstrich Pfarrer Patz. Da ihm die Anerkennung für seine treuen Dienste an dem Abend nicht persönlich übermittelt werden konnte, kam der Dank durch ein von den Besuchern im vollen Gotteshaus gebetetes Vaterunser gebührend zum Ausdruck. „Der so zum Ausdruck gekommene große Dank hat nichts mit einer Verabschiedung zu tun“, machte Pfarrer Patz deutlich, „der Ruheständler bleibt in Hattingen“.

Siegfried Bliestle ist im Jahr 1930 als ältester von fünf Jungen in Furtwangen geboren worden und aufgewachsen. Schon früh reifte in ihm der Entschluss, Priester zu werden. Im Anschluss an das im Conradihaus in Konstanz abgelegte Abitur studierte Siegfried Bliestle in Freiburg und München. Es folgte das Priesterseminar in St. Peter, wo er 1955 die Priesterweihe empfing. Seine Vikarsjahre führten ihn nach Pfullendorf und Singen, ehe er als Pfarrverweser nach Sigmaringendorf kam. 13 Jahre wirkte Siegfried Bliestle in Bräunlingen, eine schöne Zeit, wie er immer wieder zum Ausdruck bringt. Im Alter von 60 Jahren stellte er sich einer neuen Herausforderung, er übernahm die Pfarrei Merdingen am Tuniberg.

Nach seiner Pensionierung wohnte er im Hattinger Pfarrhaus. Er frönte jedoch keineswegs den Ruhestand. „I.R.“ bedeute für ihn nicht „im Ruhestand“, sondern „immer in Reichweite“, betont Bliestle gerne. In der Zeit des Priestermangels war er für Hattingen sowie die ganze Seelsorgeeinheit ein Glücksfall und eine wertvolle Stütze, die nun fehlt. Sehr beliebt waren bis zuletzt seine tiefsinnigen Predigten. Im Juni 2005 konnte er sein goldenes Priesterjubiläum feiern, dem zehn Jahre später das diamantene Priesterjubiläum folgte. Zusammen mit vier weiteren Priestern zelebrierte der Jubilar damals den Festgottesdienst.

Als zweiter Vorsitzender ist er für den Seniorenclub Spätlese eine große Bereicherung. Wenn er seine Gitarre in die Hand nimmt und seine Ausstrahlung zum Ausdruck kommt, lässt er seine Zuhörer teilhaben an seiner großen musikalischen Begabung und seiner Freude am Singen, was über all die Jahre auch sein priesterliches Wirken bereicherte.