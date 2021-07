von Von: Andrea Wieland

Zu den Großen dazugehören: Das ist ein Wunsch, den wohl alle Musikschüler verfolgen. Die Großen sind dabei meist die Musiker des Orchesters, Musikvereins oder der Musikkapelle des Wohnortes. Dies ist oftmals der Grund, warum sich die Musikschüler über Jahre hinweg regelmäßig zu Proben treffen, zuhause üben und sich mit Themen wie Musiktheorie oder „Gehörbildung herumschlagen. Wenn es dann endlich soweit ist und die Kinder beziehungsweise Jugendlichen ihre Leistungsabzeichen in Bronze oder Silber bestanden haben, sind dann nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern stolz, sondern der komplette Musikverein.

Besonders die Musikschüler, welche in diesem Jahr, nach einem Jahr des Online-Unterrichts ihre Leistungsabzeichen bestanden haben, sind sehr stolz. „Der Online-Unterricht war trotz seiner Regelmäßigkeit oftmals etwas schwierig. Vor allem die Verständigung war komplizierter. Da der Klang und die Tonqualität bei der Übertragung oftmals verändert wird, war dies eine ganz besondere Herausforderung“, berichtet Julius Gut vom Musikverein Fürstenberg.

Auch Jule Hepting aus Aasen absolvierte das Jungmusikerabzeichen.

„Unser Vorteil war, dass wir eigentlich bereits im Herbst des vergangenen Jahres unsere Prüfung für das Silberne Leistungsabzeichen ablegen wollten. Somit waren wir im Frühjahr 2021 bereits im fortgeschrittenen Stadium unserer Ausbildung“, so Alexander Engesser.

Nichtsdestotrotz mussten sich die Jungmusiker regelmäßig aufraffen und am Ball bleiben, was speziell in diesem und im vergangenen Jahr nicht einfach war. Auch die Prüfung selbst war etwas anders: „Die Prüfung fand im örtlichen Probelokal statt. Wir hatten einen Prüfer, welcher zwar alles kontrollierte, jedoch lief der größte Teil online ab“, so Julius Gut. „Es war eine etwas andere Prüfungssituation. Aus meiner Sicht war die Prüfung so etwas vertrauter und man war doch nicht ganz so aufgeregt“, erläutert Alexander Engesser.

Leonie Baisch aus Aasen absolvierte ebenfalls dieses Jahr das Jungmusiker-Leistungsabzeichen.

Die Prüfung war Corona-bedingt wie folgt aufgebaut: Ein Prüfungsbeauftragter des Vereins oder des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar begleitete die Jungmusiker bei der Prüfung. Der Prüfling bekam vom Blasmusikverband online die Aufgaben sowie die entsprechenden Hörproben zugesendet. Die Prüfungsbögen wurden am Prüfungstag von den Prüfungsbeauftragten ausgehändigt und die Jungmusiker hatten zwei Stunden Zeit, um die Aufgaben in Theorie und Gehörbildung zu bearbeiten. Die ausgefüllten Bogen wurden eingesammelt und an den Verband zur Kontrolle gesendet.

Bei der praktischen Prüfung nahmen die Jungmusiker dann ein Video in Anwesenheit des Prüfungsverantwortlichen auf. Dabei mussten, wie bei der regulären Prüfung Tonleitern, Prüfungsstücke sowie ein Stück vom Blatt vorgetragen werden. Die Videos wurden im Anschluss hochgeladen und von den Prüfern angehört und bewertet.