Fürstenberg vor 1 Stunde

„Wir wollen Fürstenbergs Wohnzimmer sein“: Das Restaurant Rößle hat einen neuen Betreiber

Osman Kamci (31) übernimmt das Ruder in dem prominenten Restaurant, gelegen in der Ortsmitte Fürstenbergs. Was er dort erreichen möchte und wie er tickt, hat er dem SÜDKURIER verraten.