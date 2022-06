Eine Spur der Verwüstung zieht sich am Ufer des Riedsees bei Hüfingen entlang: In der Nacht zum 17. Juni wurden sämtliche für die Besucher zur Verfügung stehenden Toi-Toi-Toiletten aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Die Toiletten mussten mit erheblichem Aufwand wieder aufgebaut und gereinigt werden, teilt die Stadt Hüfingen in einer Pressemitteilung mit.

Der Müll wurde auf dem Parkplatz ausgeleert. | Bild: Cornelia Stockbauer/Hauptamt Hüfingen

Neben der Sachbeschädigung an den Toiletten wurde ein Müllcontainer in den Seeuferbereich geworfen. Der darin befindliche Müll wurde auf den Parkplatz geleert.

Den leeren Container warfen die Unbekannten ins Wasser. | Bild: Cornelia Stockbauer/Hauptamt Hüfingen

Die Stadt Hüfingen plant, gegen die Randalierer Strafanzeige zu stellen. Falls jemand Hinweise zum Tatvorgang machen kann, bittet die Stadt um Mitteilung an das Ordnungsamt, Heike Burkard, unter der Telefonnummer 0771/600932.