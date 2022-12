von Rainer Bombardi

Der Verein Wiesenkinder Hüfingen war mit seiner Suche nach einem Träger zum Betrieb eines Naturkindergartens erfolgreich. Der DRK-Kreisverband Donaueschingen erwies sich nach diversen Gesprächen und Diskussionen mit anderen Institutionen jetzt offenbar als optimaler Partner.

Die Liaison liefert gleichzeitig einen Beitrag zur Trägervielfalt der Kinderbetreuungseinrichtungen. Die beschränkte sich bislang in Hüfingen aus traditionellen Gründen auf die konfessionellen Träger Caritas sowie katholische und evangelische Kirchengemeinde.

Die Vorstandsspitze der Wiesenkinder, Christina Meckes und Astrid Walter, zeigen sich absolut begeistert von der Entwicklung des Vereins. Dessen Mitglieder haben sich in dem halben Jahr seit Gründung in unzähligen Stunden für die Gründung dieses Alternativangebots in der Hüfinger Kindergartenlandschaft engagiert.

Neutrale Alternative ist gefragt

Das bürgerschaftliche Engagement sei vermutlich auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil bei Eltern der Wunsch steige, die Verantwortung einer Betreuungseinrichtung zu übertragen, die sich auch in religiöser Hinsicht neutral verhalte. Meckes beschrieb die Naturverbundenheit, Weltoffenheit und Größe der Einrichtung als weitere Motive, die für die Gründung eines Naturkindergartens sprechen.

„Die Lücke, die sich in Hausen vor Wald als mittlerweile einzigem Hüfinger Ortsteil ohne Kinderbetreuungseinrichtung ergibt, wäre wieder geschlossen“, nennt Meckes einen weiteren Vorteil. Der Schulterschluss mit dem DRK-Kreisverband gebe nun Sicherheit, den eingeschlagenen Weg weiter zu bestreiten.

Das Kindergarten-Angebot In Hüfingen gibt es derzeit mit St. Maria in Fürstenberg und St. Theresia in Mundelfingen zwei katholische Kindergärten. Hinzu kommen die katholischen Kindertagesstätten St. Verena in Hüfingen, St. Georg in Behla und die evangelische Kindertagesstätte Luise-Scheppler in Hüfingen. Kleinkindgruppen bieten die Einrichtungen in Fürstenberg, Mundelfingen, Behla, Hüfingen Kernstadt und die von der Caritas betreute interkommunale Kindertagesstätte Felix in Allmendshofen an. Die Eröffnung eines Naturkindergartens mit dem DRK Kreisverband als Träger wäre eine Bereicherung der Trägervielfalt. Es ist vorgesehen, die Einrichtung in den Kindergarten-Bedarfsplan 2024 zu integrieren. Finanzierung der Plätze „Grundsätzlich kann jeder Verein oder Träger einen Kindergarten einrichten“, erläutert Hauptamtsleiter Horst Vetter. „Schwieriger wird es in Bezug auf die Fragen zur Finanzierung, die vom Bedarf abhängt.“ Das seien letztendlich die Resultate politischer Entscheidungen. Ein Anspruch von Fördermitteln bis zu 63 Prozent für Kinder Ü3 (ab drei Jahren) und von bis zu 68 Prozent für Kinder U3 (bis drei Jahre) ist auf diese Weise möglich. „Ein gutes Projekt hat keine Finanzierungssorgen und als gemeinnütziger Verband sind wir nicht gewinnorientiert“, ist DRK-Geschäftsführer Tobias Rosenstiel überzeugt davon, dass sich neben den vertraglichen Details auch die finanziellen Fragen regeln lassen.

Mit so vielen Kindern geht es los

„Wir planen in einem ersten Schritt einen Naturkindergarten für 20 Kinder, der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben Personaleinsatz in Höhe von 260 Stellenprozenten erfordert. Zudem wollen wir jungen Menschen die Möglichkeit bieten, ein freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr bei uns zu absolvieren“, erläutert Astrid Walter.

In den vergangenen Monaten besichtigten die Wiesenkinder-Mitglieder 45 Standorte. Von denen habe sich – in Absprache mit Revierförster Andreas Wolf – eine Fläche am Waldrand entlang der Waldstraße zwischen Fichtenweg und Kreisstraße 5742 in Hausen vor Wald als optimale Variante herauskristallisiert.

Die Wiesenkinder haben den Waldrand im Bereich der Waldstraße oberhalb von Hausen vor Wald als geeigneten Standort für einen Naturkindergarten ausgewählt. | Bild: Rainer Bombardi

Hinsichtlich Standortdiskussion waren zudem Punkte wie die Verkehrsanbindung oder die Erschließbarkeit von Bedeutung. Für die neue Einrichtung stehen eine Hütte oder ein Wagen zur Diskussion, in denen ein separater Raum für das Personal vorgesehen ist. Architekt Rüdiger Münzer habe sich bereit erklärt, die Bauplanungen zu übernehmen.

Rotes Kreuz steht hinter dem Projekt

Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverband Donaueschingen, Tobias Rosenstiel, der die Verhandlungen mit den Wiesenkindern für das DRK führt, spricht von einer tollen Idee mit Anspruch. Diese entspreche hinsichtlich Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und Regionalität den Vorstellungen des Kreisverbands von sozialem Engagement und pädagogischer Entwicklung im Kindesalter.

„Die Finanzierung bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Ein gutes Projekt hat keine Finanzierungssorgen“, sagt Tobias Rosenstiel, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Donaueschingen. | Bild: Rainer Bombardi

Das Wiesenkinderprojekt bezeichnete er als ein formidables Beispiel, mit hybriden Entscheidungen und Kompromissen zu einer optimalen Lösung zu gelangen. „Für das DRK ist die Übernahme der Trägerschaft kein Neuland, allerdings für den Kreisverband Donaueschingen schon “, verweist Rosenstiel exemplarisch auf erfolgreich umgesetzte Projekte in Freiburg und Waldshut.

Erste Eltern melden sich

Die Resonanz auf das Vorhaben der Wiesenkinder sei überwältigend, heißt es von den Verantwortlichen. Viele Eltern aus Hausen vor Wald und den umliegenden Orten bis Blumberg hätten bereits ihr Interesse signalisiert. Außerdem gebe es bereits Anfragen von Erzieherinnen.

Hauptamtsleiter Horst Vetter, der die Wiesenkinder bei den Formalitäten beraten hat, integrierte den Naturkindergarten jüngst als Option im Wartestatus in den Bedarfsplan.

Das sagen die Gemeinderats-Fraktionen

„Unsere Fraktion steht dem Naturkindergarten offen gegenüber. Allerdings sind die Details genau zu klären“, bemerkt Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Bürgermeisterstellvertreter Harald Weh (CDU).

SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell hätte sich mehr Transparenz vonseiten der Stadt in diesem Thema gewünscht. „Die Frage nach einer kommunalen Trägerschaft hat die Verwaltung im Gemeinderat nie thematisiert. Grundsätzlich befürwortet ihre Fraktion die Einrichtung eines Naturkindergartens.

FDP-Fraktionssprecher Adolf Baumann findet die Idee grundsätzlich gut, doch vermisst er noch die detaillierten Fakten.

„Es ist überfällig, dass sich die Trägervielfalt auch außerhalb der Konfessionen widerspiegelt. Immer mehr Eltern wünschen sich dies“, sagt Fraktionssprecher Michael Steinemann (Bürgerforum/Die Grünen). Seiner Meinung nach habe die Verwaltung einen unschönen Weg gewählt, als sie die gesamte Verantwortung den Eltern übertragen habe.