Die Stadmusik nutzt die probenfreie Zeit mit online-basierter Nachwuchsarbeit. Seit Mitte Juli finden sich auf der Facebook-Seite der Stadtmusik alle paar Tage neue Kurzfilme, die immer dem gleichen Thema gewidmet sind: dem Zuschauer Mut machen, ein Musikinstrument zu lernen. „Unsere jungen Musiker haben angefangen, ihr jeweiliges Instrument in einem Video vorzustellen“, sagt der Vorsitzende Stefan Limberger.

Von Jazz bis Klassik

Sieben Präsentationen sind schon „auf Sendung“ und transportieren in jeweils zwei Minuten viel Information. Saxophon, Waldhorn, Klarinette, Tuba, Querflöte und Schlagzeug waren schon dran, in der jüngsten Kurzdoku stellt Claudia Böhm ihre Trompete vor.

Auch hier funktioniert der wiederkehrende Aufbau der von Dirigent Markus Burger initiierten Reihe: Claudia lobt ihre Trompete als „vielseitigstes Instrument“, dem in den Genres Jazz, Blues, Klassik oder Barock keine Grenzen gesetzt seien. Sie geht danach auf die Technik und die Geschichte der Trompete ein und spielt in der zweiten Hälfte des Kurzfilms Hörbeispiele.

Videodreh im Probenraum

Die Videos werden im Probenraum der Stadtmusik in der Lucian-Reich-Schule hergestellt. Dirigent Markus Burger kann dabei auf Vizedirigenten Adrian Keller bauen, der bereits im Frühjahr das virtuelle Corona-Kurzkonzert der Stadtmusik produziert hatte. Auch bei der Video-Instrumentenkunde soll am Ende ein Gesamtvideo mit allen Beteiligten stehen.

Bis zu 700 Aufrufe

Die Videopräsentationen kommen an, weiß Limberger. Zwischen 400 bis 700 Abrufe je Folge zeugen für eine vorhandene Neugierde und machen dem Vorsitzenden Hoffnung, dass auch in diesem Schuljahr wieder eine Bläserklasse an der Lucian-Reich-Schule zustande kommt. Jeweils in den dritten und vierten Klassen wird der Musikunterricht intensiviert:

Die Kinder kommen in Kontakt mit einem Instrument, die Stadtmusik freut sich über einen wichtigen Baustein in der Nachwuchsarbeit. Gegenwärtig werde nach Probemöglichkeiten gesucht. Stadt und Schule seien da sehr kooperativ. Wenn sich alles findet, könnte die neue Bläserklasse nach den Herbstferien loslegen.

Die Stadtmusik probt am September in der Stadthalle, um die Abstandsregeln einhalten zu können. In der Adventszeit soll es ein Freiluft-Weihnachtskonzert geben, verrät der Vorsitzende.