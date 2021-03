von SK

Sich schnell und unkompliziert auf Corona testen lassen? Eine entsprechende Möglichkeit anzubieten, dafür sorgen mittlerweile immer mehr Gemeinden auf der Baar. Im Städtedreieck macht das etwa bereits Donaueschingen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Ein ähnliches Angebot soll es nun ab nächster Woche auch in Hüfingen geben.

Donaueschingen Von der Intensivstation ins Krankenbett: Wie Oberarzt Mathias Reyher die zweite Corona-Welle erlebt und selbst an Covid-19 erkrankt Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Schnelltests

Die Hüfinger Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Stadt Hüfingen haben gemeinsam ein Konzept für eine sogenannte Pop-Up-Teststelle erarbeitet. Das Land Baden-Württemberg stellt dafür Corona-Schnelltests aus seiner Notreserve zur Verfügung. Dies schreibt die Stadt Hüfingen in einer Presseinformation.

Wie läuft das ab?

Das Rote Kreuz übernimmt dabei die Durchführung der Tests, die Stadt stellt für die Aktion die benötigten Materialien sowie die Räumlichkeiten zur Verfügung. Dieses ergänzende kommunale Testangebot richtet sich vorrangig, aber nicht ausschließlich an Personen, die bislang keinen Testanspruch und keine Symptome haben, insbesondere Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Wahlhelfende, Personen die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld haben und Personen die in Kontakt mit besonders vulnerablen Personengruppen stehen.

Donaueschingen Was man in Corona-Zeiten kurz vor der Mittagspause erledigt: So läuft ein Schnelltest beim Roten Kreuz ab Das könnte Sie auch interessieren

Wo wird getestet?

Die Teststelle wird in der Hüfinger Festhalle (Süßer Winkel 3, 78183 Hüfingen) eingerichtet, startet ab Dienstag, 9. März und wird vorerst zweimal wöchentlich öffnen: Dienstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr, können in der Festhalle dann mit vorheriger Anmeldung Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Die Anmeldung zum Test ist für Interessenten über folgende Telefonnummern möglich: 0771/17512477 oder (01520) 8 70 47 25. Die Stadt weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass in der Corona-Teststelle eine generelle Maskenpflicht besteht und sich alle Anwesenden an die Hygienevorschriften der aktuellen Corona-Verordnung halten müssen. Personen, die sich testen lassen wollen, werden außerdem gebeten, selbst Stifte für die Ausfüllung der Formulare mitzubringen.