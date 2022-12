von Rainer Bombardi

Die Investitionen fließen vor allem in die Bereiche Bildung und Erziehung, die Weiterentwicklung der Digitalisierung oder die Sanierung der Straßen. Mit seinem Votum für eine Erschließung des Gewerbegebiets Ziegeleschle II traf der Gemeinderat eine weitere weitreichende Entscheidung, die für eine sukzessive städtische Weiterentwicklung spricht.

Die Stadt bleibt in ihrem Kernhaushalt auch in diesem Jahr schuldenfrei. Lediglich zwei Stunden benötigte der Gemeinderat für seine Beratungen. Bürgermeister Michael Kollmeier rückte in seiner Haushaltsrede die Energiewende in den Fokus. „Der Haushalt 2023 ist geprägt von der europäischen Energiekrise und erfordert von der Stadt Hüfingen mit neuer Energie in die Zukunft zu gehen“, sagte er.

Bei den Haushaltsberatungen motivierte Hüfingens Stadtoberhaupt zu Beginn seiner Rede die Energiewende aktiv anzugehen und den weiteren Ausbau der regenerativen Energieformen voranzutreiben. Er sah Hüfingen dabei auf einem guten Weg, da bereits erfolgreich umgesetzte Energiesparmaßnahmen das Defizit der der Stadtwerke minderten. Er bezeichnete es als ein positives Signal, dass Investitionen für 2023 ohne Kreditaufnahmen bei gleichbleibenden Gewerbe- und Grundsteuerhebesätzen möglich sind.

So äußerten sich die Sprecher der Fraktionen CDU: Christof Faller appellierte in seiner Haushaltsrede, als eine der wachstumsstärksten Gemeinden im Landkreis, die Diskussionen zur Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebietes auch im Dialog mit den Nachbargemeinden voranzutreiben. Faller bedauerte, dass sich der von vielen Seiten versprochene Bürokratieabbau seit Jahren gegenteilig verhält und die Gemeinden dadurch in ihrem Handlungsspielraum einschränkt. Er mahnte, in den kommenden Jahren die bevorstehenden Kosten hinsichtlich Tiefbauarbeiten und Sanierung der Straßen nicht zu unterschätzen und führte exemplarisch die Kosten der für 2023 bevorstehenden Sanierung des Gallusweges an. SPD: Kerstin Skodell bezeichnete die im Haushaltsplan veranschlagte Investitionssumme von 10,5 Millionen Euro vor allem mit Blick auf die Personalknappheit als nicht umsetzbar. Sie sprach von einem aufgeblähten Haushalt, der ohne Einsprachen der SPD noch viel höher ausgefallen wäre. Bürgermeister Kollmeier sicherte ihr zu, dass eine weitere Stelle in der Kämmerei erst nach vorhergehender neutraler Bewertung besetzt wird. Kritisch beleuchtete Skodell den mit 30.000 Euro veranschlagten 3. Bürgerdialog, den sie im Herbst 2023 als Wahlkampfwerbung für die bevorstehenden Wahlen zum Bürgermeister und Gemeinderat titulierte. Als einzige Fraktion positionierte sich die SPD für den uneingeschränkten Erhalt der Sauna im Aquari, deren Zukunft mehr denn je auf der Kippe steht. FDP/FW/UWV: Eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit lag Adolf Baumann am Herzen, als er sich für eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Grundversorgung und neues Gewerbegebiet aussprach. Die separat erstellten Nutzungskonzepte der beiden Riedseeanrainer Hüfingen und Donaueschingen bezeichnete er als ein Beispiel für fehlende Kommunikationsbereitschaft. „Die Verwaltungen sollten sich je länger desto mehr auf das Gemeinsame statt auf das Trennende konzentrieren.“ Die für 2023 vorgesehenen Investitionen befürwortete Baumann, der auf Grund ihres Umfangs bezweifelte, ob sie die personell knapp besetzte Verwaltung zu stemmen ist. Bürgerforum/ Die Grünen: Michael Steinemann hob das Engagement unzähliger Ehrenamtlicher hervor, ohne die die Stadt nicht in der glücklichen Lage wäre in der sie sich heute befindet. Als jüngste Beispiele nannte er die Aktivitäten in der Flüchtlingshilfe oder die Initiative zur Gründung eines Waldkindergartens von Eltern die zu unkonventionellen Lösungen tendieren. „Solche Menschen erwarten Unterstützung von der Verwaltung“, erkannte Steinemann Optimierungspotential. Steinemann bezeichnete eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit eine Chance zur Umsetzung eines gerechten Lastenausgleichs. Die beschlossene Tempobegrenzung auf Hüfingens Straßen ist für ihn ein erster Schritt eines umfassenden Verkehrskonzeptes, dessen konkrete Umsetzung noch aussteht.

In diesem Zusammenhang sah er die für das Frühjahr 2023 geplante Erschließung des Gewerbegebiets Ziegeleschle II als attraktive Möglichkeit für Unternehmen sich anzusiedeln. Kollmeier führte die kontinuierliche Suche nach neuen Bauplätzen und Wohnraum, die Anstrengungen auf dem Gebiet der Energiewende, die Investitionen in das schnelle Internet oder die Bauaktivitäten im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie die Neugestaltung des letzten Abschnitts der Schaffhauser Straße oder des Galluswegs als weitere zukunftsweisende Schritte an.

Kulturveranstaltungen sollen attraktiver werden

Sie stellen für ihn ein Bekenntnis einer Stadt dar, auch 2035 noch als jung, familienfreundlich und attraktiv zu gelten. Kollmeier sicherte zu, mit den Nachbarstädten längerfristig eine interkommunale Partnerschaft im Bäderwesen zu diskutieren, welche die Bedeutung des Schwimmens im speziellen für die junge Generation als gesamtgesellschaftliche Aufgabe in den Fokus rückt. Die erfolgreiche Fortsetzung der Arbeit im Jugendreferat ab 2023, die Investitionen in attraktive Veranstaltungen im kulturellen Bereich und Stadtmarketing, sowie die sukzessive Umstellung auf klimaangepasste Waldbestände nannte er inklusive der Fortschreibung des Lärmaktionsplans als weitere Herausforderungen.

Albert und Jaag enthalten sich

Der Gemeinderat verabschiedete einstimmig bei zwei Enthaltungen von Peter Albert und Hannah Miriam Jaag den Haushaltsplan und einstimmig den Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2023. Der Gesamtergebnishaushaltsplan 2023 weist einen Überschuss von 80.000 Euro bei Nettoabschreibungen von 2,3 Millionen Euro und einem Investitionsvolumen von 10,5 Millionen auf.

Dadurch verringert sich im Finanzhaushalt der Finanzierungsmittelbestand um 6,6 Millionen Euro. Die Kreditaufnahme liegt bei null, ebenso die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushaltsplan. Die städtischen Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer und die Wassergebühren bleiben für 2023 unverändert.