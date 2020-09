Ein Schaden von rund 11 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 311 bei Geisingen ereignet hat. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, überholte ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer, der von Geisingen in Richtung Donaueschingen unterwegs war, im Bereich des Parkplatzes Wartenberg einen Lastwagen.

Beim Wiedereinscheren auf den Auflieger sei der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf einen davor fahrenden Sattelzug aufgefahren. Am BMW entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.