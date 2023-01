Ein 53-jähriger war laut Polizei gegen 7 Uhr mit einem Gespann, bestehend aus Lastwagen und Anhänger auf der rechten Fahrspur der A 81 aus Richtung Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs. Auf der Ziegelbuckbrücke löste sich der Anhänger von dem 3,5-Tonner und blieb nach derzeitigen Erkenntnissen inmitten der zweispurigen Autobahn stehen.

Tiguan fährt in Fahrzeugteile

Ein dahinter fahrender 52-jähriger Volvo-Fahrer konnte dem Anhänger zwar noch ausweichen, prallte aber in die linksseitige Mittelschutzleitplanke. Ein Ford Transit eines 57-jährigen Mannes stieß frontal mit dem Anhänger zusammen. Kurze Zeit später fuhr noch ein 39 Jahre alter Autofahrer mit einem VW Tiguan über herumliegende Fahrzeugteile, wodurch der Wagen ebenfalls beschädigt worden ist.

Fordfahrer verletzt sich leicht

Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich der Fahrer des Ford Transit leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Ford Transit ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro, am Volvo von etwa 10.000 Euro, am VW zirka 500 Euro und am Anhänger um die 9.500 Euro.