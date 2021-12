von SK

Mit Sicherheit kein Liebhaber von Weihnachtsdekoration war ein noch unbekannter Täter, den am Wochenende zwei aufblasbare Figuren in einem Garten in der Luitfriedstraße am Ortsrand gestört zu haben scheinen.

Spurlos verschwunden

Wie die Polizei schreibt, habe der Besitzer der rund einhundert Euro teuren Figuren am Sonntagmorgen, 5. Dezember, das Fehlen eines aufblasbaren Schneemanns und eines Rentieres bemerkt, die beide unauffindbar waren.

Unklar

Am Vorabend gegen 21 Uhr waren beide Dekorationsteile den Angaben des Besitzers zufolge noch unversehrt. Wer für die Tat in Frage kommt, ist noch völlig unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.