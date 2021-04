Leerstände in der Geisinger Hauptstraße: Vor neun Jahren begann diese Entwicklung, als die Drogeriekette Schlecker Konkurs anmeldete. In der Hauptstraße standen plötzlich in exponierter Lage Räume leer. Danach zog das gegenüber untergebrachte Optikergeschäft Augenblick aus dem ehemaligen Kranz in den Westen um, und vor wenigen Jahren verschwand an der Stelle auch das Textilhaus Engesser. Nun wartet ein Ehepaar darauf, ihr Sportgeschäft eröffnen zu können.

Immer weniger Geschäfte gab es zuletzt es an der Geisinger Hauptstraße. Doch nun soll ein Sportgeschäft eröffnen. | Bild: Rieger, Stephan

Der ehemalige Kranz wurde zur Schmiede, das Textilhaus Engesser zum Internetgeschäft mit Fahrradzubehör, das wiederum im Herbst 2020 schloss. Nunmehr stehe auch diese Räume wieder leer. Im ehemaligen Schlecker soll aber bald die graue Verkleidung der Fenster wieder weichen, Geisingen soll ein Sportgeschäft erhalten. Doris und Heinrich Weinstein aus Oberbaldingen haben diesen Plan und richten derzeit dort das neue Geschäft mit dem Namen dh-sport ein. Beide waren seit mehr als 20 Jahren in der Firma Sport Vision in Villingen tätig, Heinrich Weinstein als Geschäftsführer. Allerdings wollen sich die Gesellschafter aus dem Geschäft zurückziehen.

Geisingen Nach 14 Monaten zieht sich der Sportkiosk wieder zurück. Bald gibt es wieder einen Leerstand an der Hauptstraße Das könnte Sie auch interessieren

Doris und Heinrich Weinstein haben seit Jahren von einem eigenen Geschäft geträumt. In diesem in Geisingen wollen sie nicht nur Bekleidung für die unterschiedlichen Sportbereiche anbieten, sondern auch Outdoor-Ausrüstung, als weiteres Standbein Arbeitsbekleidung für Personal von Arztpraxen bis zum Handwerker. Zudem wollen sie Maschinen und Ausstattung für die Textilveredelung und den Textildruck integrieren. Auch mit Vereinen arbeitet das Ehepaar an einem neuen Konzept der Zusammenarbeit.

Kontakt zu Sportvereinen

„Im alten Geschäft hatten wir bis nach Tuttlingen gute geschäftliche Kontakte, die wir weiter pflegen und ausbauen wollen“, sagen Doris und Heinrich Weinstein. Sie wollen das Online-Geschäft intensiv betreiben, wichtig sei aber auch der Kundenkontakt im Ladengeschäft. Allerdings muss dies aufgrund der aktuellen Corona-Lage wohl noch warten.