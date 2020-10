Es war nur ein kurzes Gastspiel, ein erfolgreiches. Genau das ist der Grund, weshalb es in Geisingen bald wieder einen Leerstand geben wird. Die junge Firma Sportkiosk in den ehemaligen Räumen des Textilhauses Engesser an der Hauptstraße wird nun zum letzten Mal Pakete und Päckchen auf die Reise schicken. Künftig kommen die Produkte aus Norhteim in Niedersachsen, und wie bisher über das Internet.

Gründung in Staufen

Diese Unternehmensgeschichte währte nur etwas mehr als ein Jahr. Holger und Maike Czujack hatten die Firma vor drei Jahren in Staufen gegründet und sind im August 2019 nach Geisingen umgezogen. Ihr Hobby hatten sie zum Beruf gemacht: ein Internethandel mit Fahrradzubehör, die Produkte lagerten an der Hauptstraße. In diesem Corona-Jahr brummte das Geschäft, wie bei vielen Fahrradhändlern. „Man musste teilweise große Mengen an Ersatzteilen ordern damit man noch beliefert wird“, betont Holger Czujack. Namhafte Firmen hätten vorrangig Hersteller von Rädern beliefert.

Das Familienleben hat gelitten

Der Geisinger Sportkiosk brachte dies keine Probleme ein, allerdings mangelte es an Zeit. „Wir schaffen das nicht mehr ohne zusätzliches Personal, aber das wollten wir nicht. Und unser Familienleben hat in diesem Jahr gelitten“, sagen Maike und Holger Czujack. So haben sie sich entschieden, ihr gut laufendes Geschäft an Indula-Shop-Systeme GmbH zu veräußern.

Ware zieht nach Northeim um

In diesen Tagen werden die letzten Päckchen von Geisingen aus an die Kunden verschickt, dann wird der Warenbestand komplett ausgeräumt und nach Northeim am Rande des Harz. Künftig kommen die Fahrrad- wie auch Sportnahrungs- und Schönheitsprodukte von dort. Doch auch Artikel für Laufsport und Freizeitkleidung ließ sich bislang auf der Internetseite finden.

Wie geht es weiter an der Hauptstraße

Sportkiosk war nur eine der Tätigkeiten des Paars. Langweilig wird es Maike und Holger Czujack nicht. Das bisherige zweite Standbein, der private Wertpapierhandel, soll nun in den Vordergrund treten. Und in Geisingen dürfte sich die Hoffnung breit machen, dass die leerstehenden Räume in dem ehemaligen Textilhaus bald wieder belegt sind.