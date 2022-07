Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagnachmittag an der Einmündung der Tuttlinger Straße auf die Bundesstraße 311 passiert ist.

BMW hatte Vorfahrt

Eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin bog von der Tuttlinger Straße nach links auf die B 311 ab. Dabei stieß der Mercedes mit einem von rechts auf der B 311 kommenden, bevorrechtigten BMW eines 30 Jahre alten Mannes zusammen, der von der Bundesstraße nach links auf die Tuttlinger Straße abbog.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.