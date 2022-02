von SK

Bereits im Zeitraum vom vergangenen Sonntag, 6. Februar, bis Montag, 7. Februar, haben bislang unbekannte Täter fünf Gehwegleuchten an einem Verbindungsweg zwischen den Gebäuden Stadtgrabenstraße 29 und „Alte Gärtnerei“ 3 durch Umtreten beziehungsweise Umwerfen der Lampen mutwillig beschädigt. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Hierbei sei an den Leuchten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen (07462/9464-0) in Verbindung zu setzen.