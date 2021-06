Der ältere Toyota-Fahrer bog von der Tuttlinger Straße nach links auf die B 311, wo er mit dem Mercedes eines in Richtung Donaueschingen fahrenden 36-Jährigen zusammenstieß, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß entstand laut Mitteilung der Polizei Blechschaden an beiden Autos in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.