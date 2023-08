Gleich zweimal innerhalb von einer Woche musste die Donaueschinger Feuerwehr mit ihrer Drehleiter zu einer Personenrettung ausrücken – am 8. August in Pfohren und um 10. August in Allmendshofen. In beiden Fällen befanden sich Personen in einer medizinischen Notlage und mussten mit der Drehleiter aus dem Haus transportiert und am Boden dem Rettungsdienst übergeben werden.

Wird die Drehleiter der Feuerwehr häufiger bei medizinischen Notlagen eingesetzt? Diesen Eindruck hat auch Philippe de Surmont, Pressesprecher der Feuerwehr Donaueschingen. Mit Zahlen belegen könne er es nicht. Auch die Frage nach dem Warum kann er nicht abschließend beantworten.

Eine Vermutung hat er aber doch parat: „Vielleicht durch vielen positiven, gemeinsamen Erfahrungen von Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst. Das funktioniert gut.“

Als weiteren möglichen Grund nennt er die schnelle, qualifizierte medizinische Betreuung von Verletzten oder erkrankten Personen, die meist schon vor Ort beginne. Nicht selten würden dabei auch Geräte zur Überwachung und Versorgung der Personen angeschlossen.

Mit der Drehleiter ist ein schonender Transport für Patienten aus höher gelegenen Stockwerken inklusive medizinischer Geräte und Begleitung durch den Rettungsdienst möglich. Hier übt im März 2021 eine Drehleiterbesatzung an einem mehrstöckigen Gebäude in der Irmastraße. | Bild: Denis Reich, Feuerwehr Donaueschingen

„Und die müssen dann natürlich zusammen mit dem Patienten nach draußen transportiert werden“, so Philippe de Surmont. Ein schwieriges Unterfangen in engen Treppenhäusern, vor allem dann, wenn die zu rettenden Personen in waagerechter Position, sicher und schonend abtransportiert werden muss.

Ob und wann die Drehleiter zum Einsatz kommt, hängt nicht zuletzt vom Platzangebot ab. „Ein fester Untergrund muss vorhanden sein“, so der Sprecher. Auch die Bauweise von Fenstern und Balkonen müsse beachtet werden. Nicht an allen Stellen sei der Einsatz einer Drehleiter möglich.

Bei der Abwägung, wie eine Person aus einem Haus gerettet wird, müssten immer auch Aspekte wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge für Rettungskräfte abgewogen werden. Eine schwere Person durch ein Treppenhaus zu tragen, sei nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern immer auch ein gewisses Risiko.

Weitere Einsätze 2023 Die beiden jüngsten Einsätze waren nicht die einzigen in diesem Jahr. Laut Einsatzbericht auf der Internetseite der Feuerwehr Donaueschingen war die Drehleiter am 16. Juli, um 5.21 Uhr, ebenfalls in Pfohren im Einsatz. Am 22. Juli wurde zu einer Personenrettung nach Hüfingen gerufen, dieses Mal abends um 21.52 Uhr. Der erste Einsatz des Jahres in dieser Form ist am 2. März um 19.05 Uhr in Donaueschingen vermerkt.

Drehleiter wird nachalarmiert

Und wie ist der übliche Ablauf bei Einsätzen der Drehleiter zur Personenrettung? „Bei Bränden werden Drehleitern immer gleich mit alarmiert“, sagt Philippe de Surmont. Bei Personenrettungen sei es hingegen immer eine Nachalarmierung. Der Rettungsdienst vor Ort oder der Notarzt fordere die Leiter für den Transport nachträglich an, etwa wenn der Patient zu schwer oder der Transport durch das Treppenhaus nicht möglich sei.