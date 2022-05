von Hannah Schedler

Zeitreise in die 50-Jahre: Rock and Roll, Rockabilly, Petticoat-Kleider, Oldtimer und Freude an guter Musik: Das Donaueschinger Musik-Event City Jamboree fand am Wochenende nach zweijähriger Zwangspause wieder statt.

Bild: Hannah Schedler

Einen Riesenspaß haben Musiker und Gäste bei der Jamboree am Samstagabend in der Donaueschinger City. Hier in der Hofbibliothek.

Bild: Hannah Schedler

In der Hofbibliohek lassen die Musiker unter dem Bass Limbo tanzen.

Bild: Hannah Schedler

Der Schlagzeuger der Spuny Boys Guillaume bringt Rhythmus in die alte Hofbibliothek. Auch in der Hofbibliothek wird ausgiebig getanzt und gefeiert.

Bild: Hannah Schedler

Im Twist Hoch 2 spielt der Gitarrist Jake Calypso.

Bild: Hannah Schedler

Noch eine Impression vom Auftritt der Spuny Boys Guillaume in der alten Hofbibliothek.

Bild: Hannah Schedler

Vor dem Twist hoch 2 hat sich eine Warteschlange gebildet. Sieben Bands in sieben Lokalen: in der Innenstadt tönen von fast jeder Ecke Rock und Roll Musik. Auf der Karlstraße war eine kleine Bühne aufgebaut sowie einige Essens- und Getränkestände.

Bild: Hannah Schedler

The Bang Gang mit Schlagzeuger Flo, Jan am Kontrabass und Gitarrist Stef spielen Rock und viele Eigenkompositionen in der Bar Centrale. The Bang Gang ist ein Trio aus dem Schwarzwald, welches in der aktuellen Besetzung seit 2013 besteht.

Bild: Hannah Schedler

Das Publikum tanzt und feiert in der Hofbibliothk richtig mit.

Bild: Hannah Schedler

Das Jamboree ist ein fester Bestandteil der Donaueschinger Ausgehkultur. Bis spät nach Mitternacht wurde am Samstag gefeiert und getanzt. Hier im Irish Pub.

Bild: Hannah Schedler

Remi spielt am Kontrabass der Spuny Boys und bringt die Stimmung zum Kochen. Zusammen mit seinem Bruder hat er die Band aus Lille ins Leben gerufen.

Bild: Hannah Schedler

Wenn zwei Brüder auf der Bühne Spaß haben. Eddy und Remi zeigen in der Alten Hofbibliothek, was sie können.

Bild: Hannah Schedler

Im Irish Pub spielt die deutsche Band Black Raven, bestehend v.l aus Julian Wiethoff an der Gitarre, Jens Feldhaus am Schlagzeug und Bojan Lutz am Bass.

Bild: Hannah Schedler

Black Raven heizen im Irish-Pub ein.

Bild: Hannah Schedler

Jake Calypso am Mikrofon bringt Rock and Roll ins Twist Hoch 2. Rock and Roll spielt der Franzose seit seinen Kindheitstagen.

Bild: Hannah Schedler

Über den Landkreis hinaus ist die Jamboree in der Rockabily-Szene bekannt. Dazu gehört natürlich auch ein Oldtimer.

Bild: Hannah Schedler

Bis kurz nach Mitternacht spielten die verschiedenen Bands in der Innenstadt. Wer wollte, konnte das Geschehen auch von draußen verfolgen, wie vor dem Irish Pub.

Bild: Hannah Schedler

Das deutsche Trio The Bang Gang spielt in der Bar Centrale